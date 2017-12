Viel Prominenz beim Europäischen Filmpreis in Berlin

Drehbuch-Trophäe für "The Square"

Der Preis für das beste europäische Drehbuch geht an den Regisseur und Autor des schwedischen Films "The Square", Ruben Östlund. "Loving Vincent" von Dorota Kobiela und Hugh Welchman wurde als bester Animationsfilm geehrt.

In Berlin wird zur Stunde der Europäische Filmpreis verliehen.

Ein deutscher Film ist in der Königskategorie 'Bester Spielfilm' dieses Mal nicht nominiert. Im vergangenen Jahr hatte Maren Ades Drama "Toni Erdmann" den Hauptpreis gewonnen.

Simon Verhoevens Kassenschlager "Willkommen bei den Hartmanns" hat Chancen in der Kategorie 'Beste Komödie'. Die Berlinerin Paula Beer ist für ihre Rolle in dem Melodram "Frantz" als beste Schauspielerin nominiert. Dafür wurde sie bereits letztes Jahr in Venedig mit dem Nachwuchstalentpresi ausgezeichnet.

Auf dem roten Teppich vor dem Haus der Festspiele standen unter anderem Juliette Binoche, Julie Delpy, Volker Schlöndorff, Detlev Buck, Maria Schrader, Josef Hader, Peter Simonischek, Wim Wenders, Ai Weiwei, Ulrich Matthes.