An der Spitze der Freien Universität Berlin (FU) steht 2018 ein Wechsel bevor. Universitätspräsident Peter-André Alt ist einstimmig und als einziger Kandidat für die Position des Präsidenten der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) vorgeschlagen worden, wie mehrere Berliner Zeitungen am Dienstag berichteten.

Da es sich dabei um ein Hauptamt handelt, werde Alt sich nicht für eine dritte Amtszeit an der FU bewerben, erklärte ein Sprecher auf Anfrage. Auch die HRK bestätigte, dass Alt im April 2018 als Nachfolger von Horst Hippler zur Wahl stehe. In der HRK sind rund 270 staatliche und staatlich anerkannte Hochschulen zusammengeschlossen. Unter anderem vertritt sie deren Interessen in politischen Fragen.