Das sagte der Direktor des Museums für Vor- und Frühgeschichte der Staatlichen Museen zu Berlin, Matthias Wemhoff, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Die Schau in Berlin soll insgesamt bis zum 6. Januar 2019 laufen. Gezeigt werden mit insgesamt 3000 Fundobjekten die spektakulärsten Stücke aus allen 16 Bundesländern.

Die Himmelsscheibe von Nebra ist im kommenden Jahr im Berliner Martin-Gropius-Bau zu sehen. Vom 21. September bis Anfang November 2018 wird die Scheibe für sechs Wochen in der Archäologieschau "Bewegte Zeiten. Archäologie in Deutschland" ausgestellt.

Damit geht die Himmelsscheibe erstmals seit zehn Jahren wieder auf Reisen. Zuletzt war sie außerhalb Sachsen-Anhalts 2007 in Basel in der Schweiz zu sehen. Davor war sie in Österreich und Dänemark ausgestellt worden. Die Himmelsscheibe von Nebra gehört seit 2008 zur Dauerausstellung des Landesmuseums für Vorgeschichte in Halle/Saale (Sachsen-Anhalt).