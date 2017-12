David Lejdar Berlin Sonntag, 31.12.2017 | 19:55 Uhr

Für manchen sind solche Glocken wohl verwunderlich da es zur Nazizeit eher die Regel war dass Glocken konfisziert wurden (damit Material für Militärzweck bzw. als Repressalie gegen Kirchengemeinde). Geschweige denn dass es für A. Hitler schon ziemlich früh klar war dass "man entweder Deutscher ist oder Christ ist" (was aber nicht groß zur Schau getragen wurde und statt dessen Behauptungen von A. Hitler von wegen dass er göttlich auserwählt ist, wobei es mancher Geistlicher auch so prieß, z.B. in Kroatien Erzbischof welcher in Invasion von Jugoslawien Gottes Werk sah).



Aber diese Glocken sind argumentativ ein Beispiel dessen wie die Nazis bemüht waren eine totalitäres System zu haben, in welchem der Plan mehroderweniger war alle Kirchen zu vernichten oder übernehmen bis nur noch Nazi direkt-kontrolliertes übrig . Z.B. in Lebensborn gab es unterdessen "Taufe" in SS-Uniformen, was ähnlich zu Amt "Schönheit der Arbeit" darauf ausgelegt war Partei-unterliegende totalitäre Macht zu haben.