"Ich hätte nie geglaubt, dass man sich an mich erinnert"

Dabei hat sogar "Star Wars" Erfinder George Lucas genau das am Set von "Krieg der Sterne" vor über 40 Jahren immer wieder gesagt. Genutzt hat es nichts. "Star Wars" ist buchstäblich eine Religion geworden - und Mark Hamill wurde zur Luke Skywalker-Ikone. "Die Leute fragen immer wieder, ob es mich nicht ärgert, dass man sich nur darüber an mich erinnert", sagt Hamill. "Ich allerdings hätte nie geglaubt, dass man sich überhaupt wegen irgendetwas an mich erinnert." Eine Win-Win-Situation sei das also: "Jedenfalls bin ich froh, dass man mich wenigstens mit so einer positiven Figur in Verbindung bringt und nicht, weil ich Charles Manson gespielt hätte."

Carrie Fisher war und ist Prinzessin Leia und im Gegensatz zu Mark Hamill zögerte sie nicht, als bei einem Essen mit George Lucas die Möglichkeit auf den Tisch kam, dass es für Luke, Han und Leia auf der großen Leinwand nochmal weiter geht. "Nicht einmal zehn Sekunden später hatte Carrie schon gesagt: 'Ich bin dabei'", erzählt Hamill. "Sie hätte ein bisschen pokern sollen, sagte ich ihr danach, aber sie fragte mich nur trocken wie viele Rollen es denn für Frauen über 50 in Hollywood gäbe. Recht hatte sie natürlich. Was mich angeht, mir war das im ersten Moment fast eine Nummer zu groß."

Für den jetzt 66jährigen waren die neuen "Star Wars"-Filme tatsächlich die Rückkehr in eine Liga, mit der er Jahrzehnte lang nichts mehr zu tun hatte. Off und On Broadway war er zu sehen und seit den 90ern extrem erfolgreich als Stimme des Jokers in der Batman-Trickserie. Wirklich groß auf der Leinwand allerdings war er seit den 80er Jahren nicht mehr.

Doch so sehr er sein Comeback als Luke Skywalker jetzt genießt, so viel Spaß er damit auch hat - so seltsam sei es für ihn am Anfang gewesen, erneut auf die gewaltige "Star Wars"-Maschine aufzuspringen: "Wenn ich mir dieses Ausmaß wirklich bewusst machen würde, dann läge ich jetzt irgendwo wie ein Nervenbündel zusammengekauert in Fötushaltung in einer Ecke. Also habe ich mir bei den Dreharbeiten einfach vorgestellt, dass das ein kleiner Arthouse-Film ist, den Kritiker lieben und die Zuschauer nicht bemerken werden."