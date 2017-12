Singen und streiten: Mine und Rapper Fatoni singen und rappen mit detailverliebter Beobachtungsgabe über Liebe mit allem was dazu gehört. Niemals kitschig, aber so, dass 800 Menschen im Columbiatheater fasziniert abgehen - und schweigen. Von Jule Kaden

Eine ganze Woche sind sie schon auf Tour. Glücklicherweise, denn Mine war heftig krank. Fast hätte sie abgesagt. Das Jahr sei sowieso das Schlimmste gewesen. Und für die zierliche, blasse Musikerin mit den runden Brillengläsern sei es 2017 immer weiter bergab gegangen. Was genau passiert ist, verrät sie nicht. Aber alle fühlen, was sie sagt: Es sind direkte Worte. Wie auch das gemeinsame erste Album von Songwriterin Mine mit Hang zu Folk-Elektropop-Klängen und Rapper Fatoni. Es sind Gegensätze, die sich anziehen.

Erstling "Alle Liebe nachträglich" war eine Schnapsidee, die in die Tat umgesetzt wurde - Skizzen vom alltäglichen Lieben und Scheitern in Beziehungen mit viel Wortwitz, Charme und Ehrlichkeit. Es ist ein kurzweiliger Shot, der auch am Mittwochabend den 800 Menschen im ausverkauften Columbiatheater fast zwei Stunden die Kehle herunterfließt, mal wärmend, mal die Kehle zuschnürend, wie beim Song "Romcom", in dem das beim Einkaufen vergessene Salz eine Beziehungskrise auslöst: "Wenn wir nicht mehr können, schauen wir uns 'ne Romcom an. Denn das „Nicht-mehr-drüber-reden“ verbessert den Beziehungsstand."