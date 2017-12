Ausstellung über Zwangsarbeit in Cottbus eröffnet

Gedenkstätte in der Lausitz

Die Gedenkstätte Menschenrechtszentrum Cottbus hat am Sonntag eine neue Dauerausstellung eröffnet. Die Schau über Zwangsarbeit im Zuchthaus Cottbus 1933 bis 1989 zeigt nach Angaben der Gedenkstätte unter anderem authentische Objekte aus der NS-Zeit und der DDR. Ergänzt werden die Exponate durch Zeitzeugeninterviews.

Zwar gebe es in den Justizvollzugsanstalten der meisten Bundesländer eine Arbeitspflicht, die Ausstellung verdeutliche jedoch den Unterschied zur Zwangsarbeit sowohl in der NS-Zeit als auch in der der DDR-Justiz.

Die Gedenkstätte ist im ehemaligen Zuchthaus von Cottbus untergebracht.