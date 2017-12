Museum Schloss Doberlug - Bedeutende Adelssammlung kommt nach Brandenburg

27.12.17 | 19:13

Die einzigartige ostpreußische Sammlung Dohna-Schlobitten ist von 2019 an für zehn Jahre als Leihgabe im Museum Schloss Doberlug (Landkreis Elbe-Elster) zu sehen. Dazu haben die Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin und der Bund jetzt ihre Zustimmung gegeben, teilte das brandenburgische Kulturministerium am Mittwoch in Potsdam mit. Zu dem mehr als 1.000 Objekte umfassenden Bestand gehören Gemälde, Grafiken, Bücher, Skulpturen, Möbel, Textilien, Silber, Glas und Porzellan. Die Sammlung sei eines der bedeutendsten Zeugnisse europäischer Adelskultur, hieß es.



Sammlung zum ersten Mal in angemessenen Räumen

Im Schloss Doberlug könne die Sammlung erstmals in ihrer Vielfalt und in ihr angemessenen Räumen gezeigt werden, erklärte der Generaldirektor der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg, Hartmut Dorgerloh. Ab 2019 soll eine erste Sonderausstellung mit ausgewählten Einzelstücken einen ersten Einblick in das Kunstinventar der Burggrafen zu Dohna-Schlobitten ermöglichen. 2020 soll dann die neue Dauerausstellung eröffnet werden.

Bislang nur wenige Objekte im Schloss Schönhausen

Von der mehr als 400 Jahre alten Sammlung sind den Angaben zufolge bislang nur ausgewählte Exponate im Schloss Schönhausen in Berlin zu sehen. Alle anderen Stücke befinden sich in den Depots der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten. Das Geschlecht der Burggrafen zu Dohna war den Angaben zufolge eine der einflussreichsten Familien in Sachsen und später in Ostpreußen. Durch die enge Bindung an den brandenburgisch-preußischen Hof gelangten zahlreiche Werke der Berliner Kunst ins ostpreußische Schlobitten. Die dort seit 1525 ansässigen Dohnas ergänzten und bewahrten die Sammlung mehr als 400 Jahre lang bis zum Zweiten Weltkrieg. Kurz vor Ende des Zweiten Weltkrieges konnte die Sammlung evakuiert werden.



Im Jahr 1978 erwarb die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten Berlin einen Teil der Sammlung als Ersatz für die im Krieg verlorenen Kunstschätze in Schloss Charlottenburg. Später folgten weitere Ankäufe, unter anderem vom Bund im Jahr 1992, um den gewachsenen Sammlungszusammenhang dauerhaft bewahren zu können.