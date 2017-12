Am Freitag ist die erste deutsche Netflix-Serie gestartet: das Zeitreisen-Mystery-Drama "Dark". Gedreht mit namhaften Schauspielern in Berlin und Brandenburg. Die Grundhaltung der Zuschauer war kritisch, doch einige singen Lobeshymnen. Von Jule Kaden

Produktionen der deutschen Filmbranche, vor allem wenn es um Serien oder Formate wie den "Tatort" geht, werden von der sich gern und viel äußernden Community bei Twitter und anderen Social-Media-Kanälen gern verbal zerpflückt und regelrecht beschimpft. Deutsches Kino, Deutsches Fernsehen: Ein Graus - so die Meinungen oft. Es seien billige und schlechte Kopien amerikanischer Vorbilder - so lautet einer der Vorwürfe. Doch "Dark", die erste deutsche Serie des Streaminganbieters Netflix, entkommt dem "Fluch", sie überrascht und überzeugt - selbst die anfangs Kritischen.

Das rein storymäßige Potenzial für eine "Dark"-Sucht ist gegeben: Im Wald einer Kleinstadt passieren seltsame Dinge, Kinder verschwinden, ein Kernkraftwerk spielt eine Rolle und verschiedene Zeitebenen - Gegenwart, 1980er Jahre und 1950er Jahre - gibt es auch. Die ewig und vorschnell Kritischen könnten nörgeln: "Sieht ja von Trailer, Story und Bildern her aus wie 'Stranger Things'". Ja, richtig. Aber schon bevor Staffel eins von "Stranger Things" zum Hype wurde, haben Baran bo Odar (Regie unter anderem bei "Who Am I - Kein System ist sicher") und Jantje Friese (Buch) an der Story gearbeitet. Die Ähnlichkeit zu "Stranger Things" scheint - kurzzeitig - einigen Zuschauern auch negativ aufzufallen: "Man werfe 'Stranger Things', 'The OA' & 'Donnie Darko' in den Topf, siebe Farbe und Ton, Leichtigkeit und Witz heraus, würze mit drölftausend Protagonisten, rühre kräftig mit dem Holzhammer #DarkNetflix", twittert Lara Kaufmann gleich Samstagmorgen.