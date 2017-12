Bester fremdprachiger Film - Vier Berlinale-Filme sind im Oscar-Rennen

15.12.17 | 15:45

In der Vorauswahl für die Oscar-Nominierungen als bester fremdsprachiger Film sind vier Berlinale-Filme. Am Donnerstag (Ortszeit) stellte die Oscar-Akademie die neun Filme umfassende Shortlist in Beverly Hills vor.



Genannt wird unter anderem der Gewinner des Goldenen Bären, "Körper und Seele" von Ildikó Enyedi (Ungarn). Ebenfalls unter den neun Filmen der Vorauswahl sind der Gewinner des Großen Preises der Jury, "Félicité" von Alain Gomis (Senegal), und "Eine fantastische Frau" von Sebastián Lelio (Chile), der mit dem Silbernen Bären für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde. Der Panorama-Eröffnungsfilm "Die Wunde" von John Trengove (Südafrika) hat es ebenfalls auf die Liste geschafft. Die Shortlist wurde am Freitag von der Academy of Motion Picture Arts and Sciences veröffentlicht. Die Nominierungen der 90. Academy Awards werden am 23. Januar 2018 in Los Angeles bekanntgegeben.

Auch das Medienboard Berlin-Brandenburg konnte sich über die Vorauswahl freuen. Drei der neun Filme auf der Liste wurden von ihm gefördert: "Eine fantastische Frau" sowie der Cannes-Gewinner "The Square" von Ruben Östlund (Schweden) und "Foxtrot" von Samuel Maoz (Israel).

Fatih Akin ebenfalls auf der Shortlist

Der deutsche Regisseur Fatih Akin kann ebenfalls auf einen Oscar hoffen: Sein Film "Aus dem Nichts", für den Diane Kruger in Cannes als beste Darstellerin ausgezeichnet wurde, hat es ebenfalls in die Vorauswahl geschafft. Sie wird komplettiert von "Nelyubov" von Andrei Swjagintzew (Russland) und "The Insult" von Ziad Doueiri (Libanon).