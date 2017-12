Wenn das Gehirn die Ratio ausknipst

"Antichristian Icelandic Heathen Bastard" haben zwei Männer Anfang 20 hinten auf ihren T-Shirts stehen. Es sind typische Metaler-Shirts, harte Sprüche, weiß auf schwarzem Grund. Beide tragen lange Haare und Bierbecher, schütteln ihre Matten und stehen neben einem Pärchen, Mitte 50 und gar nicht metalig, das sich knutschend hin und her wiegt. Scheinbar frappierende Gegensätze, faszinierend kombiniert. Ein Sinnbild für die Musik, die Band und das ganze Konzert, das hier heute Abend so seltsam so vieles vereint.

Der Sound knallt erstmal ordentlich und es ist auch eine der größten Stärken von Sólstafir, dass ihre Songs Momente der maximalen Intensität haben, in denen dem Publikum die Ohren wegfliegen, das Gehirn die Ratio ausknipst und den Weg frei macht für pure Emotionen. Aber eben nicht nur. Sólstafir haben sich in ihrer mehr als 20-jährigen Geschichte einen düsteren Blumenstrauß an Musikstilen angeeignet und sind so zu Lieblingen der Indie-Szene geworden. Auf verträumten Post-Rock folgt verstörender Doom-Metal, die Isländer wechseln von schnellem Speed-Punk über ängstliche Gothic-Hymnen hin zu so etwas, das in einem anderen Kontext schon mal als ungewöhnlicher Pop-Song durchgehen könnte.