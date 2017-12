Rois begründete ihren Schritt mit der Verpflichtung des neuen Intendanten Chris Dercon und der Entscheidungsfindung im Senat unter dem damaligen Kulturstaatssekretär Tim Renner: "Ich halte einen Intendantenwechsel für absolut legitim, die Frage ist nur, unter welchen Bedingungen findet so etwas statt, und wie seriös ist diese Entscheidungsfindung abgelaufen." Anders als bei der Entscheidung über Dercon im vergangenen Jahr habe es bei dem Intendantenwechsel zuvor ein ganzes Gremium von Leuten gegeben, "die das entschieden und in der Öffentlichkeit diskutiert haben."

Dabei habe sie lange "beobachtet, was da passiert", erklärte sie mit Bezug auf die Debatte um den Intendantenposten. Ihre Trennung von dem Haus sei aber längst "überfällig". In der vergangenen Woche habe sie die Kündigung nun versendet. Damit kehre sie der Volksbühne nach 25 Jahren Engagement dort den Rücken.

Nach einem Bericht des Hessischen Rundfunks hat die Schauspielerin Sophie Rois ihr Engagement bei der Berliner Volksbühne gekündigt. Für ihre Entscheidung habe sie sich rund ein Jahr Zeit gelassen, sagte die mehrfach ausgezeichnete Darstellerin in einem Interview mit dem Sender HR2 .

Für Rolle in "Faust"

Ob Rois auch der neuen Volksbühne unter Dercon angehören würde, war lange unklar. Seit Dercons Amtsantritt war sie nicht mehr in der Volksbühne aufgetreten. Dercon hatte dies damit begründet, dass sie "Gastier-Urlaub" habe. Er hatte aber zugleich erklärt, dass sie zu den drei Schauspielerinnen und Schauspielern der alten Volksbühne gehören werde, mit der er weiter arbeiten wolle. Die anderen beiden sind Silvia Rieger und Sir John Henry.



Rois gehörte zu den Volksbühnen-Mitarbeitern und dort engagierten Künstlern, die ihrer Sorge um die Intendantenbesetzung unter anderem mit einem offenen Brief Ausdruck verliehen hatten. "Dieser Intendantenwechsel ist keine freundliche Übernahme", "eine irreversible Zäsur" und "ein Bruch in der jüngeren Theatergeschichte", hatte es darin geheißen.



Rois erklärte nun dem HR, Dercon solle Verantwortung für 250 Mitarbeiter und ein Riesenpublikum tragen, wisse aber noch nicht einmal, "was eine Requisite" ist. "Das unterstelle ich ihm nicht, er hat das selbst gesagt", sagte Rois zur Begründung ihres nun sehr deutlichen Bruchs mit dem Haus.