Preußenstiftung will bei Bauakademie mitreden

Gegenüber der Großbaustelle des Berliner Stadtschlosses soll auch die Schinkelsche Bauakademie wieder errichtet werden. Die Siftung Preußischer Kulturbesitz will sich bei den Planungen als Partner einbringen.

Die Stiftung Preußischer Kulturbesitz will in die geplante Bauakademie einbezogen werden, die in Berlin nach dem Vorbild des preußischen Hofbaumeisters Karl Friedrich Schinkel (1781-1841) wiedererstehen soll.

"Die Einrichtungen der Stiftung verfügen über den gesamten Schinkelschen Nachlass und eine bedeutende Architektursammlung", sagte Stiftungspräsident Hermann Parzinger. "Deshalb sind wir natürlich weiterhin sehr interessiert, uns als Partner in diese neue Bauakademie einzubringen."