rbb-Tatort "Dein Name sei Harbinger"

Eine verkohlte Leiche gleich zu Anfang und ein Kollege von der Spurensicherung, der die konfliktgeladene Stimmung im Team auf den Punkt bringt - im Tatort am Sonntag aus Berlin ist alles drin: Tod und Verderben, die Untergründe der Stadt und kleine Geheimnisse. Von Silke Mehring

Kommissarin Nina Rubin (Meret Becker) wurde vom eigenen Sohn geschlagen und Kommissar Robert Karow (Mark Waschke) lässt mal wieder den Macho raushängen. Die Eigensinnigkeit der Berliner Ermittler ist ihr Markenzeichen. Und Schauspieler Mark Waschke ist auch im sechsten Fall ein Ermittler, dem jeder Selbstzweifel fremd ist.

Karow-Darsteller Waschke ist sogar ziemlich begeistert von den Eigenheiten seiner Figur: "Ich mag sehr seine Direktheit, seine Schnörkellosigkeit: nicht lange rummachen, sondern auf den Punkt kommen und gucken, was wesentlich ist."

Kommissar Karow sei eben jemand, der vielleicht ein paar Dinge eher begreift oder bestimmte Zusammenhänge eher sieht als Leute in seiner Umgebung, sagt Waschke. "Daraus entsteht eine gewisse Schroffheit", sagt er. Und diese Schroffheit komme dann "halt so mit", wie Waschke meint. "Das ist doch auch das, warum wir solchen Figuren gerne zuschauen, weil die vielleicht noch einen Schritt weit konsequenter das ausleben, was wir aufgrund zivilisatorischer Standards uns nicht immer erlauben."