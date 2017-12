Geheim soll er sein, der Treffpunkt für ein Date mit Musikern der irischen Band U2. Sänger Bono soll kommen und Gitarrist The Edge. Mehrere Medien laden derzeit Hörer dazu ein, sich um Karten für solch ein Treffen am Mittwoch mit den Musikern zu bewerben, darunter auch Radioeins. Anlass für die Promotion-Aktion ist das in der vergangenen Woche erschienene neue U2-Album "Songs Of Experience". Es ist das 14. Studioalbum der Band. Allerdings wird auch gemunkelt, dass U2 am Mittwoch ein ganz kleines exklusives Konzert geben sollen, doch der mögliche Ort und die mögliche Zeit, sind, natürlich, geheim.