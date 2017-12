Die Hörspiele der "Drei ???" sind die meistverkauften Tonträger der Bundesrepublik. Zum Kult geworden ist auch das Vollplaybacktheater aus Wuppertal, das die Hörspiele nachspielt - so auch in ihrer Jubiläumsshow im Huxleys in Berlin. Von Susanne Bruha

Auf der Bühne eine trashige Provinztheaterkulisse: Aufgefaltete Klappwände mit aufgemalter Burgoptik, davor eine weitere aufgeklappte Sperrholzwand, angemalt wie das Innere eines Wohnwagens. Davor sitzen in der Drei-Fragezeichen-Zentrale zwei Schauspieler Ü40, in blauen und orangefarbenen 1970er Jahre Pullundern zu kurzen Hosen auf einer Bank. Sie bewegen ihre Lippen zu dem eingespielten "Die drei ??? und das Gespensterschloss", sprechen also vermeintlich mit Stimmen von 14-Jährigen.

Eine verschwurbelte Aussprache und altbacken-altkluge Formulierungen sind die Markenzeichen der frühen Hörspiele. In der Vollplayback-Interpretation spielen die Darsteller mit den Quatschelementen aus dem Hörspiel, die ja nie für die Augen gedacht waren, vom Vollplaybacktheater aber gebaut wurden. Wie zum Beispiel der Verstärker, über den alle drei Detektive mithören können - ein aufklappbarer Riesenapparat aus dem sich am Ende Peter und Bob zwei Dosen am Strick ans Ohr halten.