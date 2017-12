zero one film/OSTKREUZ/Maurice Weiss

Welche Religion darf die Stadt für sich beanspruchen? Dieser Streit um Jerusalem sorgt immer wieder für Schlagzeilen. Die Ausstellung "Welcome to Jerusalem" im Jüdischen Museum thematisiert nun die Stadtgeschichte als Mix aus Religion, Politik und Alltag. Von Sigrid Hoff

Wir wollten zeigen, wie sich diese Stadt von den historischen Ursprüngen an entwickelt hat und was sie bis heute geworden ist.

Ausschlaggebend für den Titel der Ausstellung, "Welcome to Jerusalem", war ein grünes Schild am östlichen Zugang zur Stadt, das in drei Sprachen – Englisch, Hebräisch und Arabisch – die Besucher begrüßt. "Wir wollten ein Thema nehmen mit einem anderen jüdischen Fokus als bisher", erklärt Cilly Kugelmann, bis zum vorigen Jahr noch Programmdirektorin des Hauses. "Wir wollten zeigen, wie sich diese Stadt von den historischen Ursprüngen an entwickelt hat und was sie bis heute geworden ist."