Die sogenannte Schlange in Berlin-Wilmersdorf steht nun unter Denkmalschutz. Das Landesdenkmalamt Berlin trug die Autobahnüberbauung Schlangenbader Straße in die Denkmalliste von Berlin ein, wie die Senatsverwaltung für Kultur und Europa am Freitag mitteilte. Bei der "Schlange" handelt es sich um einen Wohnbau, der den Abzweig Steglitz der Stadtautobahn 100 überbrückt. Die Straße verläuft etwa 600 Meter lang unter dem Haus in einem Tunnel.



Der 1980 fertiggestellte Komplex beinhaltet insgesamt 1.759 Wohnungen, davon 1.064 in der Überquerung und 695 im Randbau, sagte Bernhard Kohlenbach vom Landesdenkmalamt Berlin. Damit zählt der Bau zu den größten zusammenhängenden durchgängig begehbaren Wohnkomplexen Europas. Wegen der Größe habe es damals eineinhalb Jahre gedauert, bis alle Mieter eingezogen waren, sagte Kohlenbach.

Laut der Senatsverwaltung ist das "terrassierte Wohngebirge (...) über Berlin hinaus eines der wichtigsten Zeugnisse der Megastrukturen, die in den 1960er und 1970er Jahren die internationale Stadtplanung bestimmten."