Ein begnadeter Entertainer, der mit Alkoholexzessen zu kämpfen hat – wer könnte so einen spielen? "GZSZ-Star Wolfgang Bahro!", finden viele rbb|24-User. Der hat Harald Juhnke in den 90ern persönlich getroffen. Seit seiner Kindheit sei er Fan, erzählt Bahro im Interview.

Dem Berliner Entertainer und Schauspieler Harald Juhnke soll mit einem Fernseh-Zweiteiler ein Denkmal gesetzt werden. Filmproduzent Oliver Berben hat sich die Rechte an dem Stoff gesichert, wie in der vergangenen Woche bekannt wurde. Der Film über das Leben Juhnkes soll zu seinem 90. Geburtstag im Jahr 2019 ins Fernsehen kommen. Wer den Juhnke mimen darf, steht aber noch nicht fest. Der Großteil der rbb|24-Nutzer hat schon einen klaren Favoriten: Ur-Berliner Wolfgang Bahro.

Es liegt vielleicht wirklich daran, dass die, die für mich gestimmt haben, mich schon als Harald Juhnke erlebt haben. Es gibt zum Beispiel bei Youtube einen Filmbericht, vielleicht weil ich ihn da so gut betroffen habe. Die anderen Kollegen werden Harald Juhnke noch nicht in der Form gespielt haben.

Zur Auswahl standen auch Ben Becker, Kurt Krömer und Bryan Cranston. Was glauben Sie, warum haben so viele für Sie gestimmt als Juhnke-Darsteller?

rbb|24: Viele rbb|24-User sagen:" Ich könnte mir keinen besseren als Wolfgang Bahro in der Rolle vorstellen!" Er sei ein "brillanter Schauspieler und kommt ihm zudem optisch am nächsten". Was sagen Sie zu dieser Unterstützung?

Einmal habe ich ihn getroffen, als wir für GZSZ im Martin-Luther-Krankenhaus gedreht haben. Da kam er vorbei und fragte: "Was ist denn hier los, was wird denn hier gedreht – ohne mich?" Das war kurz nachdem seine Autobiografie herausgekommen ist [im Jahr 1998, A.d.R.]. Das Buch habe ich sofort gekauft. Seine Biografie sollte verfilmt werden und er sagte: "Die finden ja keinen". Da sagte ich: "Ich habe mich für die Rolle beworben." Da schaute er mich an und sagte: "Naja, komisch sieht er ja aus."

Harald Juhnke hat mich mein ganzes Leben lang begleitet. Für mich war er so ein bisschen mein Idol. Etwas, was mich beeinflusst hat, war die Serie Preußenkorso. Da ging es um die Geschichte der Familie Sawatzki und da spielte Harald Juhnke alle männlichen Familienmitglieder. Er war ein hervorragender Entertainer. Er war mein Vorbild und Idol, die ganze Zeit über in meiner Jugend.

Was verbinden Sie denn mit Juhnke und Berlin?

Ich bin genauso wie er Ur-Berliner. Er ist in Charlottenburg geboren und im Wedding aufgewachsen. Ich bin in Charlottenburg geboren und in Spandau aufgewachsen. Ich kenne die Stadt und liebe sie so wie er. Deshalb habe ich auch das Programm gemacht und vor allem Kabarettisten im Programm ["Berliner Zeitensprünge", bei dem er bekannte Kabarettisten, Politiker und Entertainer aus 100 Jahren Berliner Geschichte spielt, darunter auch Juhnke, A.d.R.]. Harald Juhnke war auch jemand, der die Stadt wie keiner verkörpert hat, zum Beispiel in der Serie "Drei Damen vom Grill".

Was reizt sie an der Rolle und an dem Menschen Juhnke?

Persönlich finde ich ihn als Menschen sehr interessant. Er hatte viele gute und schlechte Zeiten, viele Höhen und Tiefen. Ich finde es spannend, diese zerrissene Persönlichkeit, die er gewesen sein muss, zu analysieren. Ich würde ihn aber anders als auf der Theaterbühne spielen. Wie bei Chaplin würde ich möglichst nah am Menschen bleiben und keine Parodie von ihm machen.

Was ich als Schauspieler besonders an ihm mochte: dass er ein Volksschauspieler war mit Berliner Schnauze. Volksschauspieler schauen dem Volk aufs Maul. Er war ein Mensch, egal, was er gemacht hat – die Leute haben ihm verziehen. Er konnte machen, was er wollte, die Leute liebten ihn.