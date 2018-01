Inés de Castro, derzeit Leiterin des Stuttgarter Linden-Museums, könnte künftig für das Berliner Humboldt-Forum tätig sein. Das Nachrichtenmagazin "Der Spiegel" berichtet, die Ethnologin könnte Chefin des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst werden. Deren weltberühmte Sammlungen sollen auf mehr als 17.000 Quadratmetern die zweite und dritte Etage des Humboldt-Forums im Naubau des Berliner Schlosses bespielen.

Castros Wechsel in die Hauptstadt sei "so gut wie unter Dach und Fach", meldet der "Spiegel". Eine Sprecherin der Stiftung Preußischer Kulturbesitz wollte die Personalie am Sonntag auf Anfrage weder bestätigen noch dementieren. Der Posten werde mit einer renommierten Persönlichkeit besetzt, die in den kommenden Wochen bekanntgegeben werde, sagte die Sprecherin lediglich.