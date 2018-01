Bild: imago/Sven Simon

Konzertkritik | A-ha in der Mercedes-Benz-Arena - A-ha versetzt das Publikum in meditative Schwingungen

30.01.18 | 09:05 Uhr

Wie klingt eine Synthie-Pop-Band ohne Synthesizer? Erstaunlich gut, findet Silke Mehring. Aber gewisse Startschwierigkeiten gab es schon, als die norwegische Band A-ha vor ausverkaufter Mercedes-Benz-Arena mal den Stecker zog.

Man setze ein paar lässige Musiker mit Mikrofon und Klampfe in der Hand auf einen Barhocker, arrangiere noch ein paar Akustik-Instrumente außen rum – und fertig ist das alt bekannte „Unplugged“-Set, garniert von ein paar hundert hingerissenen Zuschauern und -hörern. Es ist ein bewährtes Erfolgs-Rezept, das vor allem mit handgemachter Rockmusik bestens funktioniert: In kleinen Theatern, unter freiem Himmel oder in einer intimen Hotelbar - seit 30 Jahren schon.

Was aber passiert, wenn nun Morten Harket und seine Band-Kollegen Magne Furuholmen und Pal Waaktaar-Savoy auf die Idee kommen, die Stecker zu ziehen und ihren großen Hits der 80er die ganze poppige, elektronische Wucht zu nehmen?! Noch dazu mit einem riesigen Hallen-Gig? Das klingt nach Risiko. Und so startet das A-ha Unplugged-Konzert auch mit einer gewissen Skepsis. Die früheren norwegischen Chart-Stürmer um Frontmann Morten Harket sind ganz in schwarz gekleidet.

Startschwierigkeiten mit dem neuen Sound

Morten setzt sich auf den obligatorischen Unplugged-Barhocker und erhebt seine hohe, immer noch glasklare Falsett-Stimme. Den Anfang macht „This is our home“ vom aktuellen Album. Ein Cembalo erklingt - was für ein ungewöhnliches, altertümlich anmutendes Instrument für so viele pop-/rockverdorbene Ohren. Geigen und ein Cello sind noch rauszuhören, ein Vibraphon und mehrstimmiger Background-Chor – aber das Schlagzeug ist deutlich zu laut. Es ist irritierend überdosiert – auch die Technik scheint sich erst einhören zu müssen in den fremden Sound. Es dauert eine Weile, bis sich alles einfindet zu einem stimmigen Klang – und auch die Zuhörer sich einlassen. Denn auch die Hymnen des skandinavischen Trios klingen ganz anders als x-mal in den vergangenen Jahrzehnten gehört.

Abtauchen in die Meditation

Doch die Musiker lassen ihrem Publikum Zeit und Raum, das Neue wirken zu lassen. Alte Hits wie „I’ll be losing you“, „Hunting high and low“, „Foot of the Mountain“, „Summer moved on“, „Stay on these Roads“ und „Manhattan Skyline“ wehen fast vergessene Erinnerungsfetzen herbei. Weiße Laserstrahlen umtanzen die Musiker, Morten Harket sitzt konzentriert und unbeweglich auf seinem Hocker, die Augen halb geschlossen. Der süße Sunnyboy von einst scheint selbst in die Musik versunken. Die Klänge wehmütig, ruhig, von bedächtiger Melancholie. Und plötzlich geschieht, was kaum vorstellbar war: Als Zuschauer taucht man ab in eine Art Meditation, den Blick starr auf die Bühne gerichtet, die Tausenden von Menschen um sich herum vergessend. Ein geradezu hypnotischer Zustand, den Videobilder von schneebedeckter skandinavischer Einsamkeit jetzt fast schon kitschig verstärken. Die Wirkung bleibt nicht aus: Plötzlich gehen die Songs nahe, entstehen auf eine ganz besondere Weise neu, A-ha schaffen es, ihnen neues Leben einzuhauchen.

Fast wie ein gesungenes Gebet

Das hier ist kein Wir-lassen-die-80er-Klassiker-wieder-auferstehen-Konzert, kein Wir-trällern-lächelnd-alte-Liedchen. Es ist eine Möglichkeit, Musik zu transformieren ohne sie ihrer Seele und ihrer Vergangenheit zu berauben. Und vielleicht die einzige Möglichkeit, mit der sich A-ha in ihrer eigenen Musik heute wohlfühlen. Der gelangweilte Eindruck, den Morten Harket noch vor einigen Jahren auf der Bühne machte, ist jedenfalls wie weggeblasen. Vielleicht hat der Mann von seinem früheren Prince-Charming-Image einfach endgültig die Nase voll. Die neue Ernsthaftigkeit steht ihm gut. Doch dann findet das Lächeln doch noch mal den Weg zurück auf sein Gesicht: Der letzte Song vor den Zugaben „The sun always shines on TV“ ist die einzige rockige Version des Abends - mit Cembalo-Begleitung. Da reißt es das Publikum von den Stühlen – und: Morten lächelt. Einmal, zweimal, dreimal. Und als die Band ganz am Schluss „Take on me“ in eine gefühlvolle unplugged-Ballade verwandelt, die fast wie ein gesungenes Gebet klingt, verbeugt sich Morton Harket, bedankt sich – und lacht!