Mehr als hundert größere Objekte von Air Berlin wie Flugzeugmodelle und Uniformen wandern ins Technikmuseum Berlin.

"Dieser Teil der Luftfahrtgeschichte muss erhalten werden. Für uns als Deutsches Technikmuseum mit Sitz in Berlin ist dies ein besonderes Anliegen", erklärte der Vorstand der Stiftung, Dirk Böndel, am Freitag. "Historisch einmalige Objekte" gingen so nicht verloren, sondern würden in der Sammlung aufbewahrt und museal erschlossen.