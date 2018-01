Das Berliner Humboldt Forum im neuerrichteten Stadtschloss soll wie geplant Ende 2019 eröffnet werden. Der Bauvorstand der zuständigen Stiftung, Hans-Dieter Hegner, sagte am Montag bei einer Baustellenbegehung, das Projekt liege weiterhin voll im Kosten- und Zeitplan. Er gehe davon aus, dass im November des kommenden Jahres alles baulich fertiggestellt und das Gebäude betriebsbereit sei. Ob bis dahin auch alle Ausstellungen an den Start gingen, sei allerdings noch offen.

Als Meilenstein bezeichnet die Stiftung die Rekonstruktion der barocken Schlossfassade, die im Juni fertig sein soll. Für die Fassade sind nach Angaben des Bauvorstands bislang rund 71 Millionen Euro private Spenden eingegangen, die vor allem von Einzelpersonen stammten. Hegner äußerte sich zuversichtlich, dass die noch erforderlichen gut 30 Millionen Euro im Laufe des Jahres zusammenkommen. Der Eintritt für die Dauerausstellung und die Bildungsangebote ist in den ersten drei Jahren nach der Eröffnung frei - das haben Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) und das Bundesfinanzministerium vereinbart. Die Stiftung Humboldt Forum erwartet jährlich mindestens drei Millionen Besucher jährlich.

Auch bei einer wichtigsten Personalie ist inzwischen eine Entscheidung gefallen, jedenfalls auf Seiten der Berliner. Die Chefin des Stuttgarter Linden-Museums, Inés de Castro, soll die Sammlungen des Humboldt Forums leiten. Die verantwortliche Stiftung Preußischer Kulturbesitz bestätigte die Wahl der Ethnologin durch den Stiftungsrat. Das Gremium habe den Präsidenten beauftragt, die weiteren Gespräche zu führen, sagte eine Stiftungssprecherin auf dpa-Anfrage.

Das Magazin "Der Spiegel" hatte den Wechsel bereits am Wochenende gemeldet. Ob de Castro aber tatsächlich den Chefposten des Ethnologischen Museums und des Museums für Asiatische Kunst übernimmt, ist offen. Nach eigenen Angaben hat de Castro noch nicht zugesagt. Es freue sie sehr, dass man ihr eine so interessante Stelle angeboten habe, sagte sie SWR2. Die Verhandlungen stünden aber erst ganz am Anfang.