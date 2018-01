Audio: Antenne Brandenburg | 26.01.2018 | Sylvia Belka-Lorenz | Bild: Staatstheater Cottbus/Marlies Kross

"Arturo Ui" am Staatstheater Cottbus - "Die Geschichte hat uns sozusagen rechts überholt"

26.01.18 | 19:09 Uhr

"Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" feiert am Samstag am Staatstheater Cottbus Premiere. Zu einer Zeit, in der es in der Stadt brodelt und Rechtspopulisten versuchen, ihren Aufstieg voranzutreiben. Von Sylvia Belka-Lorenz

Die Geschichte spielt im Gangstermilieu. Wir könnten in Chicago sein, bei Quentin Tarantino oder in einer Szene aus "Der Pate": Schummriges Licht, dunkle Gestalten, körperlich spürbare Spannung. Arturo Ui ist der Typ, auf den alle gewartet haben. Die Lage ist aussichtslos, die etablierten Strukturen haben scheinbar ausgedient. Da erscheint dieser Ui auf der Spielflüche. Einer, der es von ganz unten in die Politik geschafft hat: schlau, charismatisch, skrupellos, brutal.

Brecht hatte bei der Figur Hitler im Sinn, die Dramaturgen beim Planen Donald Trump: Als vor gut einem Jahr der Spielplan des Cottbuser Staatstheaters konzipert wurde, war Trump gerade zum Präsidenten gewählt worden. Das wahre Leben zur Zeit der Proben bietet Auswahl: Erdogan, Höcke, Orban. Unmittelbar vor der Tür bringen Rechtspopulisten die fremdenfeindliche Stimmung in Cottbus zum Kochen. "Die Geschichte hat uns sozusagen rechts überholt. Wir sind erschüttert über diese Entwicklung. Aber gerade das macht Theater dann ganz ungewohnt aktuell, und das ist ja auch ganz toll", erklärt Regisseur Malte Kreutzfeld.

Der Blumenkohl in der Absatzkrise | Bild: Staatstheater Cottbus/Marlies Kross

Das Stück ist geschrieben für diese Situation

Das Problem ist der Blumenkohl. Blumenkohl steckt in einer Absatzkrise. Den Geschäftsleuten des Blumenkohlkartells droht das Aus. Arturo Ui verspricht die Lösung. Raffiniert verschafft er sich Rückhalt in der Geschäftswelt, arbeitet er an seinem geschmeidigen Auftritt in der Öffentlichkeit, lernt wie man reden, blicken, stehen muss. Den Weg nach ganz oben erleichtert die geeignete Mischung aus dem richtigen Anzug und skrupelloser Manipulation. Dem Weg nach ganz oben, stellt sich keiner mehr entgegen.



Politik ist der Ego Shooter. Angst der Katalysator für eine gesellschaftliche Entwicklung Richtung Faschismus. So drastisch zeigte es 1941 Brecht. Ähnlich erlebt es der Schauspieler Volker Weidlich als Gast des Cottbuser Theaters: "Diese Art von Hetze, vom Schreien 'Lügenpresse' und "Verräter" – vor drei bis vier Jahren hätte ich nie gedacht, dass es einmal wieder soweit kommt. Dass man das Gefühl hat, dieses Stück ist geradezu geschrieben für diese Situation."

In Cottus ist Arturo eine Frau

Arturo Ui hat eine sehr interessante Aufführungsgeschichte. Der große Heiner Müller fand das Stück schlecht. So schlecht, das er sich lange geweigert hat, es zu inszenieren. Als er es dann doch tat, soll das Ensemble höchst erstaunt gewesen sein über den dröhnenden Applaus des Publikums. Arturo Ui hat gute Schauspieler zu Legenden gemacht, Ekkehard Schall und Martin Wuttke.



Sigrun Fischer ist Arturo Ui Bild: Staatstheater Cottbus/Marlies Kross

Arturo Ui in Cottbus ist eine Frau - das erschließt sich nicht nur politisch, sondern auch künstlerisch. Arturo Ui ist als Parabel geschrieben, assoziativ, episch, voller Details. Zusammenbauen, übersetzen gar: Das muss der Zuschauer selber leisten. "Warum jemand nicht "stopp" gerufen hat, obwohl es ganz offensichtlich so ist, dass Ui am Schluss siegt und die ganze Macht in sich vereint. Und wir haben dem beigewohnt und keiner hat sich dem entgegengestellt", sagt Regisseur und Bühnenbildner Malte Kreutzfeld.

Auf der nahezu leeren Bühne liegen Kohlköpfe. Der Blumenkohl, mit dem hier alle 'verkohlt' worden sind, mit dem der Faschismus hier anfing und die in mancher Lichtstimmung wirken wie Totenschädel. Aufgeschnitten sehen sie wie Gehirne aus. Schließlich Brechts Epilog: "Der Schoß ist fruchtbar noch."