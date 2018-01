Als mittelalterlicher Recke in voller Rüstung reitet er auf einem Bären und trägt dabei die russische Fahne: Wladimir Putin hat sich in diesem Kunstwerk in eine kleine, farbig gefasste Skulptur verwandelt - fast so handlich wie eine Action-Figur. Diese und 29 andere Arbeiten, die Putin in den verschiedensten Rollen zeigen, hat Kuratorin Julia Djuschewa für ihre Ausstellung "Super-Putin" im Moskauer "Ultra Modern Art Museum" zusammengetragen. Sie reichen vom klassischen Herrscherbildnis in Anlehnung an die Renaissance bis zu Cyber-Fantasy-Zeichnungen.