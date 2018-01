Es beginnt mit dem zweiten Akt von "Schwanensee". Zauberer Rotbart - der, der Prinzessin Odette in einen Schwan verwandelt hat - lässt am so genannten Schwanensee wilde Blitze zucken. Auftritt Prinz Siegfried und Gefolge mit Armbrust auf Schwanenjagd. Was sich hier nach einer klassischen Inszenierung zu Tschaikowskis berühmter Musik anhört, bricht das reine Männerballett immer wieder mit kleiner, feiner Komik.