Der Siegerfilm der Berlinale 2017, "Körper und Seele" ("Testről és lélekről") von der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi, ist für den Auslands-Oscar nominiert worden. Das teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences am Dienstag in Los Angeles mit. Ebenfalls im Rennen ist der chilenische Film "Eine fantastische Frau" ("Una mujer fantástica") von Sebastián Lelio. Der Film war auf er auf der Berlinale mit dem Silbernen Bären für das beste Drehbuch sowie mit dem LGBT-Filmpreis Teddy Award als bester Film ausgezeichnet worden.

Die beiden Berlinale-Film konkurrieren mit dem libanesischen Film "The Insult" von Ziad Doueiri, dem Cannes-Gewinnerfilm "The Square" von dem Schweden Ruben Östlund sowie mit dem russischen Film "Loveless" von Andrey Zvyagintsev. Der deutsche Film "Aus dem Nichts" von Fatih Akin ist überraschend nicht unter den Nominierten. Der Film war erst kürzlich mit dem Golden Globe für den besten Auslandsfilm ausgezeichnet worden.

Als großer Favorit geht "The Shape of Water" ins Oscar-Rennen. Der Film von Guillermo del Toro erhielt insgesamt 13 Nominierungen, darunter für den besten Film sowie Regie und Hauptdarstellerin Sally Hawkins.

Acht Nominierungen erhielt das Kriegsdrama "Dunkirk" von Christopher Nolan, eine weniger "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri" von Martin McDonagh. Jeweils sechsmal nominiert sind "Darkest Hour" von Joe Wright und "Phantom Thread" von Paul Thomas Anderson.

Als bester Film gehen insgesamt neun Filme ins Rennen: "Call Me By Your Name", "Darkest Hour", "Dunkirk", "Get Out", "Lady Bird", "Phantom Thread", "The Post", "The Shape of Water" und "Three Billboards Outside Ebbing, Missouri".

Auf die Auszeichnung als beste Hauptdarstellerin können neben Sally Hawkins auch Frances McDormand ("Three Billboards Outside Ebbing, Missouri"), Margot Robbie ("I, Tonya"), Saoirse Ronan ("Lady Bird") und Meryl Streep ("The Post") hoffen. Für Streep ist es bereits die 21. Oscar-Nominierung, dreimal wurde sie bisher ausgezeichnet.

Als bester Hauptdarsteller sind Timothée Chalamet ("Call Me By Your Name"), Daniel Day-Lewis ("Phantom Thread"), Daniel Kaluuya ("Get Out"), Gary Oldman ("Darkest Hour") und Denzel Washington ("Roman J. Israel, Esq.") nominiert.

Die Oscars werden in diesem Jahr zum 90. Mal verliehen, am 4. März in Hollywood.