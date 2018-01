Der Berliner Denkmalpreis 2017, die Ferdinand-von-Quast-Medaille, geht an drei Preisträger. Gewürdigt werde das Engagement für das Hansaviertel in Tiergarten sowie für die Sanierung und Umnutzung des historischen Stadtbades Prenzlauer Berg und einer Industriehalle des früheren Bergmann-Borsig-Geländes in Pankow, teilte die Senatskulturverwaltung am Freitag mit. Die Auszeichnung ist nach dem ersten preußischen Landeskonservator benannt und undotiert. Sie soll am Montagabend von Kultursenator Klaus Lederer (Linke) überreicht werden.

Für das Engagement auf dem früheren Borsig-Gelände in Wilhelmsruh wird die Rockband Rammstein geehrt. Rammstein habe dort eine große Industriehalle übernommen und für eine "gelungene Wiederherstellung" gesorgt, teilte eine Sprecherin der Kulturverwaltung rbb|24 mit. Die Band lagere dort etwa ihr umfangreiches Bühnenequipment und habe zudem Büros eingerichtet. Rammstein ist für aufwendige Bühnenshows etwa mit Pyrotechnik bekannt.