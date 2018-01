Helmut Krüger Potsdam Donnerstag, 18.01.2018 | 19:14 Uhr

Ich glaube, Ihre Kritik ist weit mehr aus der Verwechslung gespeist, dass eine Kritik an den 1970er Jahre-Bauten gleichsam eine ideologische Kritik spezifisch an der DDR wäre. Vielmehr ist sie systemübergreifend, gleich ob Frankfurt am Main, Wuppertal oder Dresden. "Dummerweise" sendet der RBB vorwiegend in Berlin und Brandenburg und da ist die systemübergreifend Kritik an den in der Regel recht einfallslosen und martialischen 1970er Jahre Bauten dann natürlich vergleichsweise stärker gegenüber denjenigen Bauten vorgebracht, die zu DDR-Zeiten entstanden.



In der Tat folgte die Architekturauffassung der DDR dem westdeutschen Staat, ggf. mit Verzögerung von ca. 5 - 10 Jahren. Bei den Rekonstruktionsbemühungen lag sie seit Mitte der 1980er Jahre dann ziemlich weitauf, wenngleich es eben finanzielle Vorgaben waren, die sie leider nur in geringem Umfang Wirklichkeit werden ließen.