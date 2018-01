Ein Mosaik an Texten, das Einblicke in eine fremde Welt liefert: So beschreibt Marie Sophie Hingst ihr preisgekröntes Blog "Read on, my dear, read on". Im rbb-Interview erzählt sie auch von ihren Postkarten an Deniz Yücel - ein Versuch, ihm Freiheit zu schicken, wie sie sagt.

rbb: Kleine, persönliche, unkommerzielle Geschichten, so nennen Sie selbst ihre Texte. Montagabend sind Sie als beste Bloggerin des Jahres geehrt worden, tausende Menschen haben für Sie und Ihren Blog "Read on my dear" gestimmt. Was glauben Sie, was schätzen die Leser an Ihrer Arbeit?

Marie Sophie Hingst: Ich glaube, dass dieser Blog so ein bisschen ein Blick durch das Schlüsselloch ist, in ein fremdes Leben, das ganz anders ist. Mein Blog spielt in Irland und Indien und erzählt Geschichten aus ganz vielen Welten: Wie ich versuche, die große Liebe zu finden oder wie ich einmal ein Kälbchen gerettet habe.

Es erzählt aber auch von Antisemitismus und Anfeindungen oder von Sexualaufklärung. Und das Leben und Lernen an einem Institut. Es hat die Zeit meiner Doktorarbeit begleitet und es erzählt auch darüber, dass ich seit vielen Jahren in Indien engagiert bin. Also es sind ganz viele Bruchstücke, wie ein buntes Mosaik, in dem die Leserinnen und Leser einen Einblick in eine Welt bekommen, die ihnen vielleicht erst einmal fremd ist. Und man kommt miteinander ins Gespräch - das findet in den Kommentaren statt. Ich bin reich beschenkt mit wunderbaren Lesern, die einfach mitmachen.