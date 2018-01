Der Berliner Schriftsteller Thomas Lehr (60) erhält den Bremer Literaturpreis 2018. Er bekommt die mit 25.000 Euro dotierte Auszeichnung für seinen im vergangenen Jahr erschienenen Roman "Schlafende Sonne", wie der Bremer Senat am Mittwoch mitteilte.

Thomas Lehr wurde 1957 in Speyer geboren und studierte zunächst Biochemie, bevor er sich ganz der Schriftstellerei zuwandte. Für sein umfangreiches Werk erhielt er zahlreiche Preise, zuletzt den Berliner Literaturpreis (2011), den Marie-Luise Kaschnitz-Preis (2012) und den Joseph Breitbach-Preis (2015). Sein letzter Roman "Schlafende Sonne" (2017) stand auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises. Der Autor lebt in Berlin. Die Auszeichnung wird am 29. Januar bei einem Festakt im Rathaus verliehen.