Eine Jury aus Literaturkritikern und Buchhändlern einigte sich in diesem Jahr auf Oliver Bottinis neuestes Werk. Der in Berlin lebende, 52-jährige Autor schreibt darin über einen rumänischen Ermittler, den die Recherchen zum Mord an einer jungen Deutschen nach Mecklenburg führen.

Oliver Bottini ist für seinen Roman "Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens" mit dem Deutschen Krimipreis ausgezeichnet worden. Das teilte am Dienstag das Bochumer Krimiarchiv mit. Seit 1985 ehrt es jedes Jahr Kriminalromane, die "literarisch gekonnt und inhaltlich originell dem Genre neue Impulse geben".

Die Rezension des Deutschlandradio Kultur zu Oliver Bottinis Krimi "Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens".

Das Große und das Kleine in unübersichtlichen Zeiten

Bottini erzähle unter anderem "von der Wirklichkeit der Globalisierung sowie den einschneidenden Veränderungen in Europa nach 1989, von menschlichen Verlusten und winzigen Gewinnen, von Trauer und Leid", lobte die Jury. Mehrere Rezensenten hatten "Der Tod in den stillen Winkeln des Lebens" nach der Veröffentlichung im vergangenen Dezember ebenfalls gewürdigt, Bottini zähle momentan zu den besten Kriminalschriftstellern deutscher Sprache. Frank Schätzing, Friedrich Ani, Ulrich Ritzel und Max Annas wurden in der Vergangenheit bereits mit dem Preis ausgezeichnet.



Oliver Bottini wurde 1965 in Nürnberg geboren und wuchs in München auf. Dort studierte er Germanistik, Italistik sowie Markt- und Werbepsychologie. Seit 1995 arbeitet er als freiberuflicher Lektor und Schriftsteller, er lebt seit 2008 in Berlin.

Auf den zweiten Platz wählte die Jury des Krimipreises in diesem Jahr "Alles so hell da vorn" von Monika Geier über eine Prostituierte, die zur Mörderin wird, auf den dritten Platz "Niemals" von Andreas Pflüger über eine blinde Kommissarin. Der internationale Preis geht an John le Carré für "Das Vermächtnis der Spione".