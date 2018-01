Der Regisseur Dieter Wedel hat Vorwürfe der sexuellen Belästigung von Frauen zurückgewiesen. In einer am Mittwochabend veröffentlichten Stellungnahme seines Anwalts Michael Philippi heißt es, Wedel werde durch die erhobenen Verdächtigungen, "die auf angebliche Vorfälle von vor 20 und mehr Jahren gestützt werden, einem massiven öffentlichen Pranger ausgesetzt".

Der Anwalt verweist auf eine eidesstattliche Erklärung Wedels, wonach die von mehreren Schauspielerinnen gegen ihn erhobenen Vorwürfe "unzutreffend und nicht gerechtfertigt" seien. Er habe zu keinem Zeitpunkt diesen oder anderen Frauen in irgendeiner Form Gewalt angetan. Wedel bedaure, dass er Schauspielerinnen und Schauspieler "insbesondere am Set manchmal überharter, wohl auch verletzender Kritik ausgesetzt" habe.

In einer schriftlichen Stellungnahme gegenüber dem Magazin bestreitet der Regisseur diesen Vorwurf. Tempel gegenüber "war ich definitiv nie gewalttätig, ich habe sie nicht 'gepackt', 'an die Wand gepresst' und auch nicht 'mit Gewalt zum Geschlechtsverkehr' gezwungen", erklärte Wedel. Vielmehr hätten sie ein Verhältnis miteinander gehabt.

Tempel sagte demnach, Wedel habe sie 1996 in einem Hotelzimmer in München im Bademantel zu einem Vorstellungstermin empfangen. "Er hat mich mit Wucht gepackt und gegen die Wand gepresst." Sie habe "bitte nicht" gerufen, aber er habe sie aufs Bett geworfen und zum Sex gezwungen.

Die Sexismusdebatte war infolge der im Oktober bekannt gewordenen Missbrauchs- und Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Hollywoodmogul Harvey Weinstein entbrannt. In der Folge berichteten weltweit zahlreiche Menschen, insbesondere Frauen und auch Prominente, unter dem Schlagwort "#MeToo" (ich auch) in den sozialen Onlinenetzwerken über sexuelle Übergriffe.

Es ist das erste Mal in der Debatte um sexuelle Übergriffe, dass in Deutschland Frauen öffentlich und unter ihrem Namen einen Beschuldigten nennen.

Thielemann, die in Berlin eine bekannte Yoga-Lehrerin ist, berichtete, sie sei 1991 von Wedel zu einem Casting in ein Bremer Hotelzimmer gebeten habe. Ohne Vorwarnung habe Wedel sie bedrängt. Sie habe sich gewehrt und ihn angeschrien. Da habe ihr Wedel den Hals zugedrückt. "Ich bekam große Angst und wehrte mich mit aller Kraft", sagte Thielemann. Es sei ihr gelungen, sich Wedel zu entziehen. Wedel weist auch diesen Vorwurf zurück.

Nach den Vorwürfen sexueller Übergriffe bekommt Dieter Wedel, der Festspiel-Intendant in Bad Hersfeld ist, Rückendeckung vom dortigen Bürgermeister. "Ich habe keinen Anlass, an der Glaubwürdigkeit von Dieter Wedel zu zweifeln. Er genießt unser vollstes Vertrauen. Im Zusammenhang mit den gegen ihn erhobenen Vorwürfen fühle ich mich an eine Hexenjagd erinnert", sagte der parteilose Rathaus-Chef Thomas Fehling am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur.

Fehling, der als Bürgermeister die Verpflichtung Wedels als Intendant der städtischen Theaterfestspiele vorantrieb, sagte: "Man sollte Ruhe bewahren. Da die Vorwürfe erstmal bewiesen werden müssen, sollte man auch keine Bewertungen abgeben. Ich möchte auch keine Gedenkenspiele betreiben." Er wolle nur beurteilen, was Wedel für die Festspiele leiste.

Fehling habe Wedel als verlässlichen, integren und zielorientiert arbeitenden Regisseur mit höchsten Qualitätsansprüchen und einem Hang zur Perfektion kennengelernt. "Wenn ihm die Qualität in der Zusammenarbeit mit Schauspielern nicht reicht, greift er natürlich ein. Aber der Erfolg gibt ihm letztlich recht", sagte Fehling zu Wedels Führungsstil.

Wedel gehört mit Fernsehfilmen wie "Der große Bellheim", "Der König von St. Pauli", "Der Schattenmann" und "Gier" zu den erfolgreichsten Regisseuren Deutschlands. Seit 2014 ist Wedel auch Intendant der Bad Hersfelder Festspiele. Zuvor war er lange Jahre Intendant der Nibelungenfestspiele Worms.