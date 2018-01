rbb/Vismann Audio: Inforadio | 17.01.2018 | Julia Vismann | Bild: rbb/Vismann

Berlin Fashion Week 2018 - "Im Modebereich muss jeder ein großer Kämpfer sein"

18.01.18 | 16:44 Uhr

Weniger Tage, weniger Modenschauen, viele talentierte Designer: An drei Tagen konnte sich das Fachpublikum auf der Berlin Fashion Week umtun. Ein Highlight der Messe war die Gruppenausstellung "Berliner Mode Salon" im Kronprinzenpalais. Von Julia Vismann

Es war die Stunde Null für die Fashionweek in Berlin, in diesem Jahr war alles anders: Die New Yorker Eventagentur IMG hatte die Planung abgegeben, die "Fashion Council Germany" übernahm und die Messe wurde auf drei Tage komprimiert. Eine Zäsur sei das, sagte Vogue-Chefin Christiane Arp, Präsidentin des Fashion Council Germany: "Mit dem, was wir in zehn Jahren gelernt haben, können wir vorantreiben, woran wir glauben."

Teller, Taschen, Turnschuhe

Einer der Hotspots der Modewoche war der Berliner Mode Salon im Kronprinzenpalais: Eine Plattform für junge Design Talente aus Deutschland. Teller, Taschen undTurnschuhe sind auch Teil der Ausstellung im Mode Salon - denn auch Produktdesigner sind diesmal vertreten. Christiane Arp ist Mitinitiatorin des Berliner Mode Salons. Modedesigner wie Perret Schaad, Marina Hoermanseder und William Fan präsentierten ihre Entwürfe der Herbst- und Winterkollektion 2018/19. Es war eine kuratierte Modeausstellung, Schaufensterpuppen stehen auf schwarzen Podesten, nur drei Entwürfe durfte jeder Designer zeigen. Die bunten, orientalischen Gewänder des Designduos Rianna und Nina wurden von drei Models getragen, die mitten im Raum standen.

William Fan | Bild: rbb/Vismann

Fan von William Fan

Von der Nachwuchsförderung durch den Berliner Mode Salon und den Fashion Council Germany hat der Designer William Fan profitiert. Er hat an der Kunsthochschule Weißensee studiert, ist aufgewachsen als Sohn von Hongkong Chinesen in der Nähe von Hannover. Die unterschiedlichen kulturellen Einflüsse spiegeln sich in seiner Mode wider, immer mit einem ironischen Augenzwinkern. Der grüne dicke Strick-Wintermantel von William Fan hat keine Ärmel. Dieser Designer hat wirklich Sinn für Humor. Auf einem goldenen Namensschild an seinem karierten Anzug steht: Hier bedient sie William. Er habe super viel Spaß dran, sagte der junge Designer.

Kampfansage in Goldglitzer

Auch der Österreicherin Marina Hoermanseder fehlte es nicht an kreativen Ideen. Sie hat ihr Atelier in Berlin, Lady Gaga und Rihanna gehören zu ihren Kundinnen. Im Berliner Modesalon zeigt Hoermanseder ein Outfit, das wie die Rüstung einer griechischen Kämpferin aussieht: Der Marina Warrior mit der rosa goldenen Glitzer Camouflage in 3D. Auf jeden Fall sei das eine kleine Kampfansage, sagt Hoermanseder: "Ich glaube, es ist ein guter Mix zwischen hart und untragbar, aber dass man aber an manchen Teilen auch sieht - sie kann halt auch Mode machen."

Marina Hoermanseder neben ihrer goldglänzenden Rüstung.

Sie kann so gut Mode machen, dass sie für das Förderprogramm des Fashion Council Germany ausgewählt wurde. Kämpfen muss sie aber trotzdem. "Jeder, der im Modebereich arbeitet, muss innen drin ein großer Kämpfer sein, weil es immer Höhen und Tiefen gibt. Man muss immer wieder aufstehen."

Drei oder vier Berufe gleichzeitig

Mehr in die Nachwuchsförderung investieren und dafür sorgen, dass die Designtalente auch in Deutschland bleiben - das ist eine Idee, die Marcus Kurz verfolgt. Er hat zusammen mit Christiane Arp vor drei Jahren den Berliner Mode Salon aufgebaut. Eigentlich habe er als Designer drei oder vier Berufe gleichzeitig, sagt er: "Ich muss ein guter Manager sein, ich muss ein großes Talent sein, ich muss mich mit Materialkunde auskennen, ich bin ein eigener Farbikant. Das ist ein enormer Anspruch an eine Person und das unterschätzen viele." Und das versuche der Berliner Mode Salon gemeinsam mit dem Fashion Council Germany zu unterstützen. Jetzt müssen nur noch die internationalen Einkäufer auf die Designtalente aufmerksam werden, denn Berlin soll wieder zur Modehauptstadt werden - und den Neubeginn der Fashionweek sieht Christiane Arp als eine große Chance: "Wenn wir alle es schaffen, daran zu glauben, dass es dieses kreative Potenzial in Deutschland gibt, dann sind wir einen großen Schritt weiter."

Sendung:Inforadio, 17.01.2018, 16:45 Uhr

Impressionen aus dem Berliner Mode Salon

Kleidermodelle von Horror Vacui. | Bild: rbb/Vismann

Brillen aus der Berliner Brillenmanufaktur Myketa | Bild: rbb/Vismann

Diese Models tragen Entwürfe von Malaikaraiss. | Bild: rbb/Vismann

Entwürfe von Isabel Volrath | Bild: rbb/Vismann

Kreationen von Rianna und Nina | Bild: rbb/Vismann

Talbot Runhof | Bild: rbb/Vismann