Die Potsdamer Filmuniversität Konrad Wolf freut sich über eine weitere Auszeichnung: Die Filmmusik für die deutsche Koproduktion und Gewinnerin beim Sundance-Filmfestival "Of Fathers and Sons" ist an der Brandenburger Universität komponiert worden.

Der deutsch-syrisch-libanesische Film des in Berlin lebenden Syrers Talal Derki hatte am vergangenen Wochenende beim Sundance-Festival in Utah den Preis für die beste ausländische Dokumentation gewonnen. In "Of Fathers and Sons" folgt Regisseur Derki der Familie eines islamistischen Kämpfers während des syrischen Bürgerkriegs.