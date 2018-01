Das umstrittene Gedicht an der Fassade der Berliner Alice-Salomon-Hochschule wird übermalt. Wo sollte mit Stereotypen aufgeräumt werden, wenn nicht an einer Hochschule, noch dazu an dieser! Ein Kommentar von Jörg Albinsky

Ach wie schön. Poesie. Da prangen über Jahre an einer Fassade Verse, die Frauen mit Blumen und Alleen assoziieren. Man spürt förmlich den zarten Geruch in den Zeilen, das wehende Kleid, die sanfte Anmut, und, etwas im Hintergrund, den Galan, der schmachtend die Szenerie betrachtet. Das alles schlicht und in großen Lettern wie ein Barcode an der Gebäudeseite. Ein paar säuselnde Sprüche im scharfkantigen Hellersdorf, eine unverfängliche Wärme im kalten Ostwind. Das wenigstens, wird man ja wohl noch an eine Wand schreiben dürfen.

Nein, darf man nicht. Nicht an der Fassade einer öffentlichen Fachhochschule, die Sozialarbeiter, Erzieher und Pädagogen auf ihre Arbeitswelt vorbereitet. Eine Welt mit Menschen in den widersinnigsten, verzweifeltsten und schwierigsten Lebenslagen. Eine Welt, in der Frauen nicht zwangsläufig gut riechen und Bewunderer als kriminelle Stalker daherkommen, eine Welt mit vernachlässigten Kindern, dickleibigen Schwulen, vereinsamten Angestellten und Rentnern mit offenen Beinen.

Barbarei, ruft empört eine Kulturstaatsministerin, als die Entscheidung zum Übertünchen gefallen ist. Kunst und Kultur brauchen doch Diskurs. Aber worüber soll hier debattiert werden? Über ein Narrativ, dass schon in den 70ern das Zeitliche gebenedeite? Sollen wir ernsthaft im Jahr 2018 darüber sinnieren, dass das Bild der schön-sanften Frau als alleintaugliches Anbetungsobjekt ausgedient hat? Dass Studentinnen sich derart billige Reduktionen verbitten? Dass Schwule an einer Sozial-Hochschule nicht willkommen sind? Dass es mehr zwischen Rabatten und Alleen gibt als dieses heteronormative Gesabber. Regt die Altherren-Lyrik wirklich noch an oder nur noch auf?

Zwar habe er Respekt vor der Hochschulautonomie, doch die geplante Übermalung eines als sexistisch kritisierten Gedichts an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Hellersdorf findet Berlins Kultursenator Lederer (Linke) "überzogen".

Das ist Berlin: Die Studierenden, und in Folge der Akademische Senat, haben das Gedicht dahin verbannt, wo es hingehört – in Bücher, die kaufen kann, wer will. In Hellersdorf wird nicht angebetet, hier wird studiert, gezweifelt, mitgefühlt und hinterfragt. Alice Salomon war so. Sie hat gegen mächtige Widerstände diese Lehranstalt 1908 gegründet, auf dass Frauen nicht länger als Wohnstuben-Zierrat und sanfte Gebärbehältnisse ihrer Männerwelt dienen. "Arbeit", sagt Salomon bei der Eröffnung ihrer Schule, "das heißt nicht Beschäftigung, nicht Zeitvertreib, sondern eine Tätigkeit, die nicht nur ihre Zeit – sondern auch ihre Gedanken, ihr Interesse in Anspruch nimmt." Sie sagt es als Frau zu anderen Frauen. Als Reformerin und Wissenschaftlerin.

110 Jahre später droht an ihrer Schule eine Inschrift: Sei still, sei schön, gib dich hin.

Um es klar zu sagen: Herr Gomringer kann dichten, was er will. Und jeder kann es gut oder schlecht finden. Aber nicht hier, nicht an dieser Fassade. Setzt ein Zeichen. Übermalt es. Weg damit.