Verleihung der "Goldenen Blogger" in Berlin - Bessere Inklusion. Besserer Sex. Bessere Kritik.

29.01.18 | 22:17 Uhr

Leben im Rollstuhl, hemmungsloser Sex, Kritik an Medien - das sind Themen von Berliner Bloggern. Wir stellen ihnen fünf besonders lesenswerte Blogs vor, wovon einer am Montag als "Blog des Jahres" ausgezeichnet wurde. Von Jule Kaden



Ihre kleine und die große Welt lesbar, sehbar, nachfühlbar machen; Öffentlichkeit erzeugen. Das wollen die meisten Blogger, Instagrammer und Twitterer. Die besten von ihnen sind am Montagabend zum elfen Mal mit dem "Goldenen Blogger" in Berlin ausgezeichnet worden - dazu gehört auch eine Berlinerin. "Es gibt kein Thema, zu dem es nicht auch ein Blog gibt", sagt Franziska Bluhm, Handelsblatt-Journalistin und ebenfalls Bloggerin. Sie hat den Preis von Bloggern für Blogger im Jahr 2007 mit ins Leben gerufen und sitzt seitdem in der Jury. Angefangen habe alles als Satire auf Preisverleihungen in einem Wohnzimmer mit einer Webcam auf dem Bügelbrett und ist mittlerweile eine öffentliche Gala, sagte Gründungsmitglied Thomas Knüwer dem Goethe-Institut. Über 1.000 unterschiedliche Blogs und Social-Media-Accounts wurden von Internetnutzern der Jury vorgeschlagen, Nominierte gab es in 18 Kategorien. Wir stellen Ihnen neben der Preisträgerin vier weitere Blogs aus Berlin vor, die es lohnt zu klicken.



1. Die Perspektive eines Rollstuhlfahrers auf die Welt: Raul Krauthausen

Verschlossene U-Bahn-Türen oder Süßigkeitenautomaten aus Sicht eines Rollstuhlfahrers: Raul Krauthausen ist Berliner, Autor, Aktivist und eben Rollstuhlfahrer. Er engagiert sich seit Jahren für Inklusion und Barrierefreiheit und ist in der wichtigsten Kategorie der "Goldenen Blogger" als Blogger des Jahres nominiert. In seinem eigenen Videoformat "Krauthausen - Face To Face" spricht er mit Künstlern und Kulturschaffenden - mit und ohne Behinderung - über Werte, Lebenseinstellungen und Interessen. Krauthausen engagiert sich unter anderem für das Wahlrecht für Menschen mit Behinderung.

2. Bezaubernde Geschichten einer Krankenschwester: Read on my Dear, read on.

Mal kurz dem Alltag entfliehen und in den Kopf und die Gedanken eines anderen eintauchen - das funktioniert in liebevoll erzählten und erfrischend geschriebenen Geschichten auf dem Blog "Read on my Dear. Read on." von Fräulein Read On, einer Krankenschwester, die mal in Berlin, mal in Irland ist. Mit viel Liebe verpackt sie ihre Welt in zum Teil verworrene, aber immer schön zu lesende Onlinetexte, schreibt leidenschaftlich gern - mittlerweile über 300 - Postkarten an den in der Türkei inhaftierten Journalisten Deniz Yücel und hält ihren Alltag zusätzlich in Instagram-Bildern fest. Nominiert wurde sie für den Text "Eine Banane" - eine Begegnung von Fräulein Read On mit einer 14-jährigen Schwangeren in Indien und wie sie sie rettete. Ein Auszug:



Bei den "Goldenen Bloggern" ist "Read on my Dear. Read on" am Montagabend als Blog des Jahres ausgezeichnet worden.



3. Viel Politik, viel Meinung, viel Eva: Deutschland 3000

Politik verständlich erklärt, locker, mit viel Meinung, in rund drei Minuten: Journalistin Eva Schulz gibt für das öffentlich-rechtliche Jugend-Online-Angebot Funk seit einem halben Jahr den Host für "Deutschland 3000" und erklärt für die Unter-30-Jährigen in knackig-bunten Videos, was auf dem politischen Parkett gerade passiert. Über 20.000 Leute haben den Facebook-Kanal abonniert, mehrere Hunderttausend schauen die Videos. Eines der neuesten, in dem sich Geflüchtete von heute mit denen von 1945 über ihre Erfahrungen austauschen, wurde bereits knapp zwei Millionen mal aufgerufen: "Da habe ich gesagt: Er soll doch schießen! Ich hätte mich gefreut, hätte er geschossen. Damit ich das nicht noch öfter erleben muss". "Deutschland 3000" wird in Berlin-Neukölln produziert und ist als "Newcomer des Jahres" nominiert.



4. Frei. Raum. für. sexuelle. Gedanken: Lvstprinzip

"Hallo ich bin Theresa und ich mag Sex." So stellt sich die Berliner Autorin, selbsternannte Diplom-Küchenpsychologin und freiberufliche Chefklugscheißerin Theresa Lachner auf ihrem Blog "Lvstprinzip" vor. Angeödet von der, wie sie selbst sagt, "engen Ausrichtung klassischer Mainstreammedien" zum Thema Sex, bietet sie einen "Freiraum für sexuelle Gedanken". Ehrlich und direkt sind die Geschichten - etwa von einer Frau, die ihr Kind verliert, oder eine "griechische BDSM-Lovestory" von einer sexuellen Urlaubsbegegnung, menschenfreundlich produzierte Slow Porns, Analverkehrslust eines Hetero-Mannes oder Fragen wie: "Werden wir bald alle nur noch Tamagotchis bumsen?". "Lvstprinzip" ist nominiert in der Kategorie "Nischen-Blogger des Jahres".

5. Kritik an Schlagzeilen, Berichterstattung, Medien: Übermedien

Ebenfalls nominiert in der Königsdisziplin "Blogger des Jahres" sind die Berliner Journalisten des Medienmagazins Übermedien: Boris Rosenkranz (u.a. "tageszeitung", NDR-Medienmagazin "ZAPP") und Stefan Niggemeier (u.a. Medienjournalist, Gründer des Watchblogs "BILDblog"). Unabhängig von Sendern und Verlagen, finanziert durch ihre Abonnenten wollen sie einen kritischen Blick auf auf den Journalismus von heute und seinen Wandel werfen. Ein Medienmagazin für alle wollen sie sein. In der Kritik stehen regelmäßig, zum Beispiel beim "Schlagzeilenbasteln", die Headlines der Regenbogenpresse, die A- bis Z-Promis totsagen oder Unglücke über sie hereinbrechen lassen, ohne dass etwas passiert ist. Andrea Bergs Tochter macht ein Auslandssemester in Irland und "Woche heute" titelt: "Bittere Trennung. Zerbricht sie daran?" Aber auch Fragen, die sich vermutlich jeder schonmal gestellt hat wie: "Warum ist Werbung in den Mediatheken oft so nervig und laut?" werden beleuchtet.



