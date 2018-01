Der Fotograf und Bildhauer Thomas Demand erhält den Großen Kunstpreis Berlin 2018 der Akademie der Künste. Der 1964 geborene Künstler mache klar, dass man die Realität nicht abbilden könne und dass der Glaube, man könne Wirklichkeit wiedergeben und darstellen, eine große Täuschung sei, so das Urteil der Jury am Dienstag in Berlin. Der Preis ist mit 15.000 Euro dotiert und soll am 18. März verliehen werden.

Die Akademie vergibt darüber hinaus sechs Kunstpreise Berlin in Höhe von je 5.000 Euro. In der Sparte "Bildende Kunst" erhält der in Danzig geborene Maler und Videokünstler Dominik Lejman die Auszeichnung, in der Baukunst der an der ETH Zürich lehrende Architekt und Ingenieur Philippe Block, in der Musik die ukrainische Komponistin Anna Korsun, in der Literatur Daniela Danz, in der Darstellenden Kunst der australische Regisseur Simon Stone und in der Film- und Medienkunst der Fotograf und Videoinstallateur Christoph Brech.



Verliehen wird der Preis am 18. März am Pariser Platz durch den Regierenden Bürgermeister, Michael Müller (SPD), und Akademie-Präsidentin Jeanine Meerapfel. Der Kunstpreis Berlin wurde 1948 in Erinnerung an die März-Revolution von 1848 vom Berliner Senat gestiftet. Seit 1971 wird er von der Akademie der Künste im Auftrag des Landes verliehen. Preisträger des Großen Kunstpreises der vergangenen Jahre waren Emin Alper (2017), Frank Castorf (2016) und Sherko Fatah (2015).