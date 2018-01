Ein angeblich frauenfeindliches Gedicht an der Fassade der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin-Hellersdorf sorgt seit Monaten für Streit. Jetzt hat die Leitung entschieden: Es wird übermalt. Der Dichter ist empört.

Die Alice Salomon Hochschule in Berlin will ein angeblich sexistisches Gedicht an ihrer Fassade übermalen. Der Akademische Senat beschloss am Dienstag mehrheitlich, statt des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer ab dem Herbst die neue Poetik-Preisträgerin Barbara Köhler mit Verszeilen zu Wort kommen zu lassen. In fünf Jahren käme dann erneut ein Wechsel.



"Alleen und Blumen und Frauen und / ein Bewunderer" - über diese Zeilen aus dem Gedicht des Schweizer Lyrikers Eugen Gomringer hatte es seit Monaten Streit an der Berliner Alice-Salomon-Hochschule gegeben. Der Fall hatte auch international Aufsehen erregt.

Zu lesen sind die auf Spanisch verfassten Zeilen an einer Fassade des Gebäudes in Berlin-Hellersdorf. Kritiker aus der Studentenschaft sagen, das Gedicht transportiere ein stereotypes Männer-Frauen-Bild, das an einer so exponierten Stelle einer modernen Hochschule nicht gerecht wird. Letztlich sei es sexistisch.