Interview | Krimiautor Horst Bosetzky zum 80. - "Ich hätte auch Arztromane geschrieben"

31.01.18 | 14:54 Uhr

Der Autor Horst Bosetzky ist ein Vielschreiber, der unter dem Pseudonym –ky bekannt wurde. Der Erfinder des Sozio-Krimis, Altachtundsechziger und bekennende Linke ist eigentlich Soziologe - und zum Krimischreiben eher zufällig gekommen.

rbb: Herr Bosetzky, was macht einen guten Krimi aus?

Horst Bosetzky: Als ich in den 1970er-Jahren bei Rowohlt angefangen habe, gab es durch die Druckbögenbeschränkung ein Limit von 128 Seiten. Wenn ich heute Krimi-Seminare gebe, sage ich den Leuten immer: "Das ist alles viel zu lang". Zu viele Ebenen, zu viele Personen, zu viel Eigenes – das kann keiner mehr richtig verdauen. Damals lag in der Kürze die richtige Würze, heute ist mir alles zu lang. Ich bin ja geistig noch ganz fit, aber ich kann da manchmal nicht ganz folgen.[..] Der Lektor bei Rowohlt hat uns damals erst mal zwei bis drei Bücher schreiben lassen, um zu sehen, ob wir reihen-tauglich sind. Eintagsfliegen hat der Verlag gar nicht gerne gehabt.

Sie gelten als Erfinder des Sozio-Krimis. Muss ein guter Kriminalroman denn immer auch die gesellschaftliche Wirklichkeit miteinbeziehen?

Ich bin von Haus aus Soziologe, Altachtundsechziger und will andere gerne belehren. Ich wollte die Wirklichkeit immer in meine Bücher hineinbringen. Als ich angefangen habe zu schreiben, fehlte das soziale Element in den Krimis. Sie waren eher seichte Unterhaltung – ohne meine Kolleginnen und Kollegen kritisieren zu wollen. Hansjörg Martin, Richard Hey, Michael Molsner, Fred Breinersdorfer und ich haben dann versucht, soziale Wirklichkeit hineinzubringen. Damals lebte ich in Bremen, wollte Karriere machen bei Hans Koschnick im Stab und deshalb die Stadt nicht belasten. Deshalb habe ich den Ort Bramme erfunden, der aber die soziale Wirklichkeit von Bremen hat.

Leben Inforadio Der Autor -ky, eigentlich Horst Bosetzky (*1. Februar 1938 in Berlin), war Industriekaufmann und studierte dann u. a. Soziologie und Psychologie an der Freien Universität Berlin. Bis zu seiner Emeritierung im Jahre 2000 lehrte er als Professor für Soziologie in Berlin. 1971 veröffentlichte -ky seinen ersten Kriminalroman. Seither entstanden weitere Romane, die zum Teil verfilmt wurden, außerdem Kurzgeschichten, Kriminalhörspiele und Drehbücher.

Haben Sie sich bewusst für das Genre Kriminalliteratur entschieden, als Sie anfingen zu schreiben?

Nein. Ich habe bei Siemens in Berlin Industriekaufmann gelernt und während meines Soziologie-Studiums dort Geld in den Semesterferien verdient. Das ging um 6 Uhr los, das hieß um 4 Uhr aufstehen. Nee, dachte ich, da musst du irgendwas anderes machen. Dann habe ich eine Anzeige gelesen, dass der Bastei-Verlag Leute zum Schreiben suchte. Ich hätte Arztromane schreiben können oder Liebesromane und Western – genommen haben sie mich für Krimis. […] Ganz zufällig bin ich da hingekommen. Ich hätte auch Arztromane geschrieben.

War Ihnen das Talent für Spannungsliteratur in die Wiege gelegt?

Ohne Psychiater zu sein: Prägend war vermutlich die Traumatisierung als Kriegskind, die mich dahin gebracht hat. Neben mir im Neuköllner Hinterhaus ist die Bombe eingeschlagen. Es gab viele Tote, wir haben überlebt. Dann waren wir Kinder evakuiert in der Prignitz und sind von Tieffliegern beschossen worden. Ich sehe die Kugeln noch neben mir aufspritzen, das ist schon eine Traumatisierung. Ich bin sozusagen mit dem Tod aufgewachsen. Mein Onkel war als KPD-Mann im KZ Sachsenhausen. In meiner Familie war viel vom Tod und Sterben die Rede.

Gut zu unterhalten ist eine hohe Kunst, hat aber auch immer so einen abschätzigen Beigeschmack. Warum ist das so?

Mit meinem Freund Felix Huby ärgere ich mich jedes Mal darüber, abgestempelt zu sein. Aber das war früher noch viel schlimmer, da war der Begriff Trivialliteratur noch gängig. Davon sind wir weg. Aber wenn jemand ein Gedicht schreibt, dann ist er ein anerkannter Poet. Wenn Huby oder ich – vor allem er mit seinen Fernsehdrehbüchern – ein Buch schreibt, sind wir Schriftsteller zweiter Klasse. Das ist zweite Liga, damit habe ich mich abgefunden.

Zu Ihrem 80. Geburtstag erscheint jetzt Ihr neuester Krimi "Abgerechnet wird zum Schluss". Ist das Ihre Abrechnung?

Ja und nein. Die Hauptfigur ist jemand, der merkt, dass er todkrank ist und sterben muss. Also ein bisschen meine Situation. Er denkt sich nun: Wer hat mich ins Elend, in diese Laube in der Forckenbeckstraße, an der ich jahrelang vorbeigewalkt bin, gebracht. Am Ende beschließt er alle umzubringen, die ihn ins Elend getrieben haben – auch Kriminalkommissar Mannhardt, der ihn ins Gefängnis gebracht hat. Es ist eine Abrechnung mit allen Feinden. Ich habe gelernt – und so weit bin ich auch Christ – Vergib‘ uns unsere Schuld, und wir vergeben unseren Schuldigern. Auch aus soziologischer Perspektive finde ich das eine großartige Sicht, um die Gesellschaft zusammenzuhalten. Also: Ich habe allen im Leben vergeben.

Hat die Beschäftigung mit Krimis und Tod Ihre Sicht auf Ihren eigenen Tod verändert?

Da hat mich am meisten die Lektüre von Epikur verändert, die meine Tochter vor dem Abitur als gelbes Reclam-Heftchen mit nach Hause gebracht hat. Epikur sagt, wir sollen uns auf das Nicht-Leben freuen, weil das viel schöner ist als das Leben, das von der Angst vor dem Tod bestimmt wird. Na ja, ich bin gespannt, was passieren wird. Bei jeder Vollnarkose denke ich, so wird das Sterben sein – Vollnarkose ohne Aufwachen.

