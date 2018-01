imago stock&people Audio: radioBerlin 88,8 | Bild: imago stock&people

Interview | Schauspieler Moritz Bleibtreu - "Ich bin halt in einem Rotlichtviertel groß geworden"

25.01.18 | 19:48 Uhr

Er kennt sich im Millieu bestens aus und kann sogar auf Türkisch fluchen - die Rolle des Ganoven "Ricky" in seinem neuen Film ist Moritz Bleibtreu quasi auf den Leib geschrieben. Im Interview spricht er über seine Tattoos - und die Faszination des Ganovenmilieus.

rbb: Wir müssen für dieses Gespräch mal eine goldene Regel brechen, die da heißt: Vermische bei einem Schauspieler niemals Privatleben mit dem, was er auf der Leinwand tut. In Ihrem Fall muss ich eine Ausnahme machen, denn Sie haben ja diesen Street-Slang, diese Gossensprache tatsächlich so gut drauf, weil Sie die in Ihrer Jugend quasi aufgesogen haben. Moritz Bleibtreu: Ja, ich bin halt in einem Rotlichtviertel groß geworden, und das färbt natürlich ab. Aber das heißt nicht, dass mir die Sprache, sagen wir mal eines intellektuell Schaffenden am Theater nicht genauso geläufig wäre. Denn auf der anderen Seite bin ich ja auch ein Schauspielerkind und in einem intellektuellen Haushalt groß geworden. Also ... mir ist das beides relativ geläufig. Aber klar, ich bin in einem Rotlichtviertel groß geworden.

Und Sie kommen ja auch auf Türkisch einigermaßen klar. Denn dort, wo Sie in Hamburg aufgewachsen sind, hat man in den 70er Jahren gern Gastarbeiter hingeschickt. Können Sie Tee auf Türkisch bestellen? Ja, das müsste gerade noch gehen: Birtane çay lütfen. (Pause) Das war jetzt ein Tee, ich kann auch zwei bestellen.

Kinostart Nur Gott kann mich richten Ricky (Moritz Bleibtreu) kommt gerade aus dem Knast, als ihm sein bester Freund Latif (Kida Khodr Ramadan) einen "todsicheren" Coup anbietet, der den beiden viel Geld bringen könnte. Aber so glatt läuft die Sache dann doch nicht. "Nur Gott kann mich richten" läuft seit Donnerstag in den Kinos.

Und richtig fluchen auch, ja? Ja, aber das wollen wir jetzt nicht machen. Da müssen wir aufpassen.

Die Jungs, mit denen Sie zu tun hatten, damals in den 80ern, waren das auch kleine Gangster? Naja, in meinem näheren Umfeld gab es das natürlich, klar. Die Freunde, die mich seit meiner Kindheit und Jugend begleiten, das sind keine Leute, die ich in St. Georg kennen gelernt habe. Sondern einfach Jungs, die ich im Laufe meines Lebens kennen gelernt habe. Das waren aber trotzdem komischerweise alle Ausländer. Warum auch immer, ich hab in meiner Jugend einfach unheimlich wenig deutsche Freunde gehabt. Das waren hauptsächlich Ausländer. Südländer, hauptsächlich Türken, ein paar Griechen, Südamerikaner und so. Ich fühle mich seitdem eigentlich in "südländischen Haushalten" fast heimischer als in einem klassischen, deutschen, bürgerlichen Haushalt.

Dieser Typ, den Sie da spielen, Ricky, ist das eigentlich ein Held, mit dem ich mich identifizieren kann, oder ist das einfach ein mieser Verbrecher? Das liegt natürlich an der Betrachtungsweise, aber eigentlich haben alle Figuren in dem Film noble Motive. Sie tun nur die falschen Dinge, um das zu erreichen, was sie wollen. Also ist Ricky ein klassischer Antiheld. Wenn wir unsere Aufgabe als Filmemacher richtiggemacht haben, dann ist das eine Figur, mit der man sich identifizieren kann und an der man dann auch bricht. Deswegen wird man sich dann schwertun und denken: "Scheiße, mach das jetzt nicht!" Und das ist etwas, was Özgür wirklich sehr gut gelungen ist. Man kann eigentlich mit allen dieser Figuren mitfühlen.

Herr Bleibtreu, Sie sind so ein netter Typ. Man kann sich so verständnisvoll mit Ihnen unterhalten. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum es uns allen so einen Spaß macht, ins Kino gehen und zuzusehen, wie sich andere Typen die Fresse einschlagen beziehungsweise sich über den Haufen schießen? Weil es Dir selber nicht passiert. Wir finden alles spannend, was wir im Leben nicht kennen und was uns selbst hoffentlich nicht passiert. Das sehen wir gerne. Genauso wie hoffentlich nicht alle, aber die meisten, langsamer fahren, wenn sie an einem Unfall vorbeifahren. Das ist spannend. Das ist aufregend. Und dasselbe gilt auch für das Milieu: Je bürgerlicher wir sind, desto größer wird unsere Faszination für die sogenannte Unterwelt sein. Das hat es immer gegeben, und das ist auch gut so, denn vielleicht können wir so ein bisschen was kompensieren. Und wenn wir ein Leben führen, das gar nicht so spannend ist, können wir für zwei Stunden Dinge erleben, die wir so in unserem Leben nie erleben würden.

Sind Sie auch privat so ein Kumpeltyp, der mit den Jungs um die Häuser zieht, oder kuscheln Sie auch mal abends lieber mit der Freundin auf dem Sofa? Ach, beides. Aber um die Häuser ziehen ist selten geworden in der letzten Zeit. Das liegt auch einfach an den Kopfschmerzen, die man inzwischen am nächsten Morgen hat, wenn man streng auf die 50 zugeht. Das ist dann irgendwann vorbei, das macht dann nicht mehr so viel Spaß. Also wenn ich einmal richtig trinke, brauche ich zwei Tage Pause.

Was in dem Film auffällt: In einer der ersten Szenen, in der man Sie sieht, haben Sie ein Riesen-Tattoo auf dem Rücken. "No Regrets". Wie viele Tattoos hat der echte Moritz Bleibtreu? Ich habe ein paar. Daraus kann man jetzt eine Spaßaufgabe machen: Welche Tattoos aus dem Film sind echt und welche nicht? Das Gespräch mit Moritz Bleibtreu führte Alexander Schurig, radioBerlin