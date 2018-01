Bild: Nationaltheater Reinickendorf

Kommentar | Einladungen zum Berliner Theatertreffen - Bemerkenswert männlich, bemerkenswert provinzfern

30.01.18 | 17:08 Uhr

Gleich drei Berliner Inszenierungen sind beim Theatertreffen im Mai vertreten - eine davon ziemlich überraschend. Auch ansonsten fällt bei der diesjährigen Auswahl ein Ungleichgewicht ins Auge, kommentiert Fabian Wallmeier.

Zürich, Wien, Basel, zweimal München, zweimal Hamburg und gleich dreimal Berlin: Beim Theatertreffen im Mai wird die so genannte Provinz keine Rolle spielen. Das gilt in doppelter Hinsicht, denn unter den zehn eingeladenen Inszenierungen ist nicht nur keine aus kleineren Städten, sondern auch die, wenn man so will, innerstädtische Provinz fehlt: Keines der kleineren Häuser wurde bedacht, vom Wiener Burgtheater über die Münchner Kammerspiele bis zur Berliner Volksbühne sind nur die großen etablierten Flaggschiffe der deutschsprachigen Theaterwelt vertreten. Das ist bedauerlich - aber auch kein Grund den Untergang der kleinen Bühnen heraufzubeschwören. Im vergangenen Jahr hat die - fast identisch besetzte - Jury sowohl Inszenierungen aus kleineren Städten als auch aus kleineren Häusern der Theatermetropolen eingeladenen, aus Berlin etwa Koproduktionen des HAU und der Sophiensaele. In diesem Jahr ist es eben anders - und im nächsten vielleicht wieder umgekehrt. Der Blick auf die 33 Inszenierungen, die von der Jury diskutiert wurden, zeigt ganz klar, dass die Provinz auch in diesem Jahr durchaus wahrgenommen wurde.

Nur drei Frauen eingeladen

Unterdurchschnittlich vertreten sind in diesem Jahr wiederum die inszenierenden Frauen, wenn auch nicht so eklatant wie im vergangenen Jahr, als mit Claudia Bauer nur eine einzige Regisseurin eingeladen wurde. In diesem Jahr sind es immerhin drei: Karin Henkel mit "BEUTE FRAUEN KRIEG" vom Schauspielhaus Zürich, Anta Helena Recke mit ihrem mit schwarzen Darstellern besetzten Re-enactment von Anna Sophia Mahlers "Mittelreich"-Inszenierung an den Münchner Kammerspielen - und als Dritte Ida Müller, die zusammen mit Vedard Vinge in Berlin das "Nationaltheater Reinickendorf" ins Leben rief. Diese ungleiche Verteilung unter den Geschlechtern ist nicht neu - und nicht der Theatertreffen-Jury vorzuwerfen. Vielmehr steht dahinter ein strukturelles Problem: Regisseurinnen sind vor allem an den großen Häusern noch immer grotesk unterrepräsentiert, von den Intendanzen ganz zu schweigen. Das muss sich ändern - zur Not mit einer Fifty-Fifty-Regelung, wie sie der Verein "Pro Quote Bühne" fordert. Die Beliner Theaterlandschaft ist beim Theatertreffen 2018 mit drei Einladungen überdurchschnittlich stark vertreten. Das zeigt nicht unbedingt, dass Berlin insgesamt ein starkes Theaterjahr hinter sich hat, schon gar nicht perspektivisch. Denn zwei der eingeladenen Inszenierungen, "Faust" von der Castorfschen Volksbühne und das von den Berliner Festspielen ins Leben gerufene "Nationaltheater Reinickendorf", stammen aus Zusammenhängen, die es so nicht mehr gibt: Der kein bisschen überraschend und vollkommen zu Recht eingeladene "Faust" war Castorfs furiose Abschiedsinszenierung an der Volksbühne, in der er noch einmal aus den Vollen schöpfte, viele seiner Stars noch einmal um sich scharte: Martin Wuttke, Marc Hosemann und Sophie Rois zum Beispiel. Diese Volksbühne ist Vergangenheit, was Castorfs Nachfolger Chris Dercon mit dem Haus vorhat, steht auch nach den ersten Monaten seiner Intendanz noch in den Sternen. Den "Faust" jedenfalls wird es dort nicht zu sehen geben: Castorf hat Dercons Angebot, ihn dort aufzuführen, ausgeschlagen. Er wird stattdessen im Haus der Berliner Festspiele gezeigt. Eine konsequente Entscheidung.

Die Berliner Festspiele laden sich selbst ein

Das ebenfalls völlig zu Recht und kaum weniger überraschend eingeladene Gesamtkunstwerk "Nationaltheater Reinickendorf" von Vedard Vinge und Ida Müller entstand in einem Industriegebiet am Eichborndamm. Es öffnete seine Türen im vergangenen Juli genau zehnmal, dann war Schluss. Das ist natürlich nicht weiter verwunderlich - denn wie sollte man ein solches gigantisches Monstrum, ein solches Totaltheater mit zwölfstündigen Abenden, maximaler Verausgabung auf und hinter der Bühne wie im Zuschauerraum auch in einen Regelspielbetrieb integrieren? Umso schöner aber, dass Vinge und Müller nun eingeladen wurden - und das "Nationaltheater Reinickendorf", wenn alle Beteiligten es wollen, tatsächlich für ein paar Tage wieder aufersteht. Produziert wurde das Spektakel von Vinge/Müller - und von den Berliner Festspielen, die auch das Theatertreffen ausrichten. In dieser Konstellation ein Geschmäckle zu vermuten, läge auf der Hand, ist aber bei näherer Betrachtung unnötig. Die Jury versicherte bei der Vorstellung ihrer Auswahl so knapp wie glaubhaft, dass sie ihre Entscheidungen unabhängig, losgelöst von den Produktionsbedingungen treffe. Da hätte es der Beteuerung des Festspiel-Intendanten Thomas Oberender, er habe die Jury-Sitzungen immer gleich verlassen, wenn das Gespräch auf das "Nationaltheater" gekommen sei, gar nicht bedurft.

Nina Hoss spricht in "Rückkehr nach Reims" über ihren Vater

Schaubühne beendet lange Durststrecke

Die dritte Berliner Einladung stammt, anders als die beiden anderen aus der Mitte eines gut geölten Betriebs, der in dieser Form auch weiter bestehen wird: "Rückkehr nach Reims" hatte seine Premiere zwar auf einem Festival in Manchester, ist aber eine Produktion der Schaubühne. Für das Westberliner Haus endet damit eine lange Durststrecke: 2006 traf die bisher letzte Einladung am Kurfürstendamm ein. Der Regisseur war damals wie heute Thomas Ostermeier. Dass er und sein Haus endlich wieder einmal gewürdigt werden, ist erfreulich. Dass es ausgerechnet in diesem Jahr mit ausgerechnet dieser Inszenierung geklappt hat, ist dagegen eine Überraschung. Das Stück nach dem autobiographischen Essay des französischen Soziologen Didier Eribon über seine Herkunft aus der Arbeiterklasse ist nicht Ostermeiers stärkste Arbeit, sie mäandert über weite Strecken recht zäh dahin und spart zudem zentrale Aspekte des Buches fast vollständig aus. "Bemerkenswert" - so die Aufgabe der Theatertreffen-Jury: zehn "bemerkenswerte" Inszenierungen auszuwählen - ist aber in der Tat das Setting des Abends: Er spielt in einem Tonstudio, in dem eine Schauspielerin den Kommentar-Text zu einem Dokumentarfilm über das Buch einspricht. Diese Schauspielerin erzählt dann später aus ihrer eigenen Geschichte: Nina Hoss (oder die eng an Nina Hoss angelegte Figur, die sie spielt) spricht über ihren Vater, einen Gewerkschafter und Politiker, der bei der DKP und bei den Grünen aktiv war. Wie Nina Hoss diesen Abend trägt - auch das ist, unabhängig von der Frage, wie gut die beiden Teile des Abends zusammen passen, im positiven Sinne bemerkenswert.

