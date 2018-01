Auf der Bühne im Berliner Konzerthaus sieht am Dienstagabend alles aus wie original: Die 13 Musiker der Big Band tragen Anzüge im Schnitt der damaligen Zeit, sitzen auf rot bezogenen Stühlen vor kleinen Notenpulten. Vorne stehen drei kugelige Mikrofone in 30er Jahre Optik. Unter großem Applaus kommt Andrej Hermlin dazu, mit streng pomadierten Haaren und Nickelbrille, zählt vier vor und setzt sich an den Flügel.