rbb/Raffaela Jungbauer Audio: Radioeins | 23.01.2018 | Raffaela Jungbauer | Bild: rbb/Raffaela Jungbauer

Konzertkritik | Nils Frahm im Funkhaus Berlin - Der Tastenstreichler

23.01.18 | 09:00 Uhr

Der Wahlberliner Nils Frahm sammelt alte Instrumente und ist ein Weltstar. Sein neues Album "All Melody" wird am Freitag erscheinen. Am Montagabend gab er den Auftakt zu einer schier unglaublichen Welttournee. Zwei Jahre am Stück will er nun touren. Von Raffaela Jungbauer

Bereits seit Monaten war das erste Konzert seiner zweijährigen Welttournee restlos ausverkauft. Und schon an den umliegenden Bahnstationen deute sich am Montagabend an, dass alle hippen Endzwanziger gerade in ein und dieselbe Richtung pilgern. Hin zur Nalepastraße. Diese ist nicht nur der Ort dieses Auftaktkonzertes, sondern auch die Stätte, an der Nils Frahm sich morgens Kaffee macht, den ganzen Tag im Dunkeln werkelt und manchmal auch nachts auf einer Matratze schläft, weil er zu müde ist, um noch nach Hause zu fahren. Die Nalepastraße beherbergt auch sein Studio.

Techno, aber handgemacht

Und so hat Nils Frahm also das Publikum in gewisser Weise zu sich nach Hause eingeladen - in diesen alterwürdigen Gebäudekomplex direkt an der Spree mit endlos hohen Decken, schönstem Parkettboden und Holzvertäfelungen. Im Foyeur läuft Jazz bei Kerzenlicht. Eine Filmszene, gedreht von Tom Ford, könnte kaum ästhetischer sein. Und ja, Nils Frahm ist ein Ästhet. Einer, der das Schöne und das Alte zu schätzen weiß. Er sammelt wie verrückt alte Instrumente – knatternde Klaviere, ein Harmonium, einen Flügel. Sein Equipment hat Patina und fügt sich hervorragend in das alte Ambiente des Gebäudes ein. Und damit begeistert er ein unglaublich großes Publikum - irgendwo zwischen Berghaingänger und Rotweingenießer. Und genau zwischen diesen beiden Welten bewegt sich ja auch seine Musik. Die einen verurteilen seine Kompositionen als "Neo Klassik" und rümpfen dabei verächtlich die Nase, weil ja nichts je so gut sein wird wie Mozart. Die anderen feiern ihn dafür, dass er Grenzen überschreitet und sich einen Dreck darum schert, ob er in irgendeine Schublade passt. Seine Musik ist Techno, aber eben auch handgemacht. Sie ist Ambient, aber auch hochgradig künstlerisch. Kurzum: Keiner klingt wie er.

Mehr zum Thema imago/Hollandse Hoogte Konzertkritik | Winterauflage von "Global Spirit" - Depeche Mode kriegen immer noch nicht genug Im letzten Sommer im Olympiastadion, im nächsten Sommer in der Waldbühne - Berlin ist Depeche-Mode-Land. Diese Woche gibt die Band auf ihrer "Global Spirit"-Tour gleich zwei Konzerte in der Stadt. Vielversprechend fand Nadine Kreuzahler den ersten Auftritt.

Ein Weltstar unter dem Radar

Sein Konzert beginnt pünktlich um 20.30 Uhr. Er trägt grau. Graue Hose, graues Longsleeve-Oberteil, eine graue Schiebermütze. Alles an ihm schreit danach, nicht auffallen zu wollen. Was natürlich völlig absurd ist, denn er wird schließlich auf der ganzen Welt gefeiert. Erst kürzlich hat sich Starproduzent Rick Rubin, der von Johnny Cash bis zu Ed Sheeran mit jedem gearbeitet hat, als sein Fan geoutet und ihn zu sich nach Los Angeles bestellt. Aber der deutsche Mainstream will von all dem irgendwie nichts wissen. Trotz Millionenklicks und ausverkauften Hallen ist der Name Nils Frahm hier nur Musikkennern ein wirklicher Begriff. In der Nalepastraße sitzt das Publikum gespannt um ihn herum. Die Rundbühne ist der tiefste Punkt des Raumes. Die Fans haben es sich auf den Stufen bequem gemacht und blicken von oben auf ihn, wie er sich seinen Weg durch einen riesigen Klotz von Instrumentarium bahnt. Da steht ein schwarzer offener Flügel, ein aufrechtes Klavier, ein Harmonium. Ein weißer Lichtkegel erhellt mehrere Synthies, Amps, ein Mischpult und Tausende Kabel, die aus irgendwelchen Maschinen hängen. Was für ein Chaos. Aber Nils Frahm ist angetreten, um es hingebungsvoll zu beherrschen. Alleine.

Donnernder Applaus vom beseelten Publikum

Ihn einen guten Pianisten zu nennen, wäre eine freche Herabwürdigung. Denn er ist verdammt gut. Er liebkost geradezu all die analogen Tasteninstrumente, und es klingt so schön, dass sich die Fangemeinde kaum zu atmen traut. Als er später ein paar Worte ans Publikum richtet, wagt er es selbst kaum, seine eigene Stimme zu erheben. Er flüstert etwas von der Aufregung vor seiner großen Reise, davon, wie dankbar er ist und dass er den Abend als Testkonzert ansieht, bevor es richtig losgeht. Und dann flitzt er plötzlich hin zu den Synthies und dreht auf. Er wird an diesem Abend oft mit dem Rücken zum Publikum stehen, an Reglern drehen, dazu rhythmisch zucken und total im Beat versinken. Er wird mit zwei Klobürsten auf seinen Flügel einklöppeln und damit Beats erzeugen, und er wird immer wieder unheimlich intime Momente kreieren, an denen er einfach nur da sitzt und die schönsten Melodien aufs Klavier zaubert. Am Ende dieses zweistündigen Trips hat man alles gehabt: von Plätschern bis Sturm. Das Publikum ist beseelt, der Applaus donnernd, das Testkonzert mit Bravour bestanden.