Konzert-Kritik | MGMT im Berliner Huxleys - Lieber zehn Konzerte später

31.01.18 | 08:40 Uhr

Manche nennen sie die kleinen, durchgeknallten Brüder der Pet Shop Boys - aber der Electro-Pop von MGMT klingt viel verspielter und abseitiger. Nach langer Sendepause stellte die Band im Berliner Huxleys neue Songs vor. Noch hakt's etwas. Von Hendrik Schröder

Ausverkauft, das Berliner Huxleys ist an diesem Dienstagabend knüppelvoll. Jahre ist es her, dass die Leute ihre Lieblingsband MGMT das letzte Mal live sehen konnten. Die Spannung ist groß, über die Bühne verteilen sich Keyboards, Synthies, Bassverstärker, Schlagzeug, Monitore, zwei Videowände. Das Saallicht geht aus, nur noch Schwarzlicht beleuchtet die Bühne von schräg unten. Unheilvoll quetschen sich ein paar düstere Töne aus dem Synthesizer, dann kommen die Musiker: Der Sänger Andrew van Wyngarden in einem umhangähnlichen schwarzen Mantel sieht aus wie Luke Skywalker, sein kongenialer Freund Ben Goldwasser in einem viel zu großen Sakko wie ein Physikprofessor. Drei weitere Musiker sind wie immer mit dabei, los geht es gleich mit dem Titeltrack vom neuen Album "Little Dark Age".

Kraftlos im Nicki-Pulli

Auf der Stimme sind ordentlich Effekte, der Sound wabert leicht, aber mit Druck durch den Raum. Auf den Videowänden grisselt und blinkt es ganz wunderbar. Zum zweiten Stück wirft van Wyngarden den Mantel weg, steht jetzt im schluffigen Nicki-Pulli da. Er klammert sich beim Singen wie verzweifelt mit einer Hand an das Mikrofon. Goldwasser dreht sich indes lässig mit dem Oberkörper zum Publikum und spielt mit einer Hand weiter. Gleich als drittes dann "Time to Pretend", einer der Hits der Band. Ein Aufschrei geht durch die Menge. Danach kehrt erst mal relative Ruhe ein im Publikum. Irgendwas läuft da vorne nicht optimal, die Band macht manchmal recht lange Pausen zwischen den Stücken, hält Rücksprache mit den Bühnenhelfern. Es ist das erste Konzert der Tour, Sound und Crew scheinen noch nicht eingespielt. Nur bei den bekannten, älteren Stücken werden die Instrumente mehr als die Summe der einzelnen Teile, ansonsten laufen sie, rein klanglich, eher nebeneinander her. Außerdem scheint van Wynberg Probleme mit seiner Stimme zu haben, so richtig Kraft und Schwingung fehlt. Er gibt sich Mühe, die Band ist auch gut drauf, aber etwas fehlt. So etwas wie Flow, wie Geschmeidgkeit.

"Little Dark Age" erscheint am 9. Februar

Niemand wird sagen, dass das ein schlechtes Konzert war, die Fans genießen den Abend, weil sie sich lange darauf gefreut hatten. Mitgerissen aber sind sie selten, was schon daran zu erkennen ist, dass zwischen und auch während der Songs wahnsinnig viel gequatscht und getuschelt wird. MGMT spielen viele nagelneue Songs an diesem Abend. Das kommende Album "Little Dark Age", was am 9. Februar erscheint, wird super - so viel hört man beim Konzert schon raus. Am Ende würde man die Band gerne zehn bis 15 Konzerte später noch mal wiedersehen, wenn alles eingespielt ist. Hoffentlich brauchen sie nicht wieder Jahre bis zum nächsten Berlin-Besuch.