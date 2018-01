Oliver Berben will als nächstes großes Projekt einen Film über die Wannseekonferenz produzieren. Die Verfilmung solle bis 2020 realisiert werden, sagte Berben, einer der Geschäftsführer der Constantin Film Produktion, am Mittwochabend auf dem Jahresempfang der Evangelischen Akademie Tutzing.



In dem Film gehe es vor allem um das Bewusstsein der Konferenzteilnehmer und wie diese dann mit ihren Entscheidungen umgegangen seien, erklärte der 46-jährige Filmproduzent und Regisseur.



In einer Villa am Berliner Großen Wannsee hatten am 20. Januar 1942 ranghohe Nazis und SS-Leute die Vernichtung der Juden geplant.