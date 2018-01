Bild: imago/Rolf Zöllner

Berggruen verlängert Mietvertrag nicht - Online-Petition kämpft für den Erhalt der Bar Babette

18.01.18 | 13:30 Uhr

Die Bar Babette ist bald Geschichte. Der Mietvertrag des Kunst- und Kultursalons in Berlin-Mitte wird von Eigentümer Nicolas Berggruen nicht verlängert. Viele Künstler und Sympathisanten sind untröstlich. Es regt sich Widerstand gegen das Aus, auch im Netz.



Der Kunst- und Kultursalon Babette an der Karl- Marx-Allee 36 in Berlin muss im kommenden Jahr schließen. Nach Medienberichten hat der Besitzer des Gebäudes, Nicolas Berggruen, den Mietvertrag nicht verlängert. Auf der Petitionsplattform "openpetition" ist deshalb eine Unterschriftensammlung gestartet worden, die mit "Die Babette braucht ein Happy End!" übertitelt ist. Petentin Leyla Erfani-Boujar schreibt zur Begründung, zwar sei es rechtlich völlig in Ordnung, einen Mietvertrag nicht zu verlängern, doch stelle sich die Frage, ob die Entscheidung die richtige sei. "Mieten steigen schamlos und ungebremst, Investoren machen, was sie wollen, vertreiben Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen, nehmen sich jahrelang bestehende Leerflächen, die als kulturelle Orte genutzt werden und bauen einfach Häuser drauf, die für irrsinnig viel Geld an die verkauft werden, die irrsinnig viel Geld besitzen. Aus einer kulturell bunten und vielfältigen Stadt wird nur noch kalter Privatbesitz."

Infos im Netz www.barbabette.com www.openpetition.de - Die Babette braucht ein Happy End! Die Betreiber der Bar rufen selbst auch auf ihrer Website dazu auf, die Onlinepetition zur Rettung der Babette zu unterschreiben.



Babette hat die Karl-Mark-Allee belebt

Die Petitionsurheberin fragt auch nach der Verantwortung - moralisch wie wirtschaftlich, aber auch gesellschaftlich - die Milliardäre hätten, die als Investoren das Bild einer Stadt gestalten und prägen. Ihrer Ansicht nach sollten die Bewohner einer Stadt durchaus Mitbestimmungsrecht haben, wenn es um öffentliche Orte geht. Orte wie das Babette machten das Bild Berlins aus. Deshalb strömten die Menschen in die Stadt, nicht wegen des Geldes, sondern weil es Möglichkeiten gebe. Dies nutze die Berggruen Holdings GmbH aus. Und weiter heißt es: "Wir fordern den Berliner Senat auf, diese Spirale der Privatisierung nicht mitzutragen und der Babette so wie sie ist, die Möglichkeit zu bieten, als demokratisches Symbol kultureller Räume weiterhin fortbestehen zu können. Wir fordern außerdem die Nicolas Berggruen Holdings GmbH freundlichst auf, den Mietvertrag zu Gunsten der kulturellen Vielfalt weiterhin bestehen zu lassen." Das Konzept der Karl-Marx-Allee sei jahrzehntelang die Gestaltung einer belebten Straße gewesen, die für alle zugänglich ist. Dieses Konzept dürfe nicht dem Gutdünken eines weiteren Investors zum Opfer fallen. "Nehmen wir die Babette als Symbol: Als Symbol für eine Stadt. Als Symbol für die Stadt, die für Vielfalt, Kreativität und Kultur steht."



Beliebter Treffpunkt auf der Karl-Marx-Alllee: die Bar Babette in einer Aufnahme von 2013

Unterschrieben haben in den ersten vier Tagen der Petition etwa 900 Leute. Sie schreiben zur Begründung etwa: "Ich habe dort selber an mehreren Ausstellungen und anderen teilgenommen und bin sehr dafür, dass dieser Ort erhalten bleibt." Aber auch die Anwohner selbst möchten auf Babette nicht verzichten: "Ich lebe seit 18 Jahren in Berlin-Friedrichshain. Jahrelang wurde versucht die Karl-Marx-Allee zu beleben. Wenig fruchtete, es gab immer wieder viel Leerstand... keine Investoren weit und breit. Eine der wenigen Institutionen, die sich hier durchsetzen konnte war die Bar Babette."

Baustadtrat von Berlin Mitte, Ephraim Gothe, will mit Berggruen über die Bar Babette sprechen | Bild: dpa/Britta Pedersen

Gothe: Eine weitere Institution, die wegziehen muss

Auch offline regt sich Widerstand gegen das Aus der Babette. Der Baustadtrat von Mitte, Ephrahim Gothe (SPD) wird im Tagesspiegel zitiert: "Noch so ein Opfer der Verwertungsspirale, wieder eine Institution, die wegen des Goldrausches auf dem Immobilienmarkt wegziehen muss". Die Bar ist im Stil der 70er Jahre eingerichtet. Ausstellungen, Konzerte Lesungen, Modenschauen gab es dort. Gerade weil der Ort ein Treffpunkt für Kultur in dieser Gegend ist, habe der Baustadtrat Gothe Hauseigentümer Berggruen Gespräche angeboten, um das Ende abzuwenden.



Café Moskau öffnet nur noch für teuer zahlende Gäste

Einer breiten Öffentlichkeit bekannt geworden ist Berggruen durch seine Zeit als Besitzer des Karstadt-Konzerns, den er später zerschlagen hatte. Er besitzt in Berlin mehrere Immobilien, so auch das Café Moskau, das nur noch zu geschlossene Veranstaltungen gegen Bezahlung geöffnet wird. In der Pressemitteilung der Bar Babette heißt es: "Nach 14 Jahren hat nun die Nicolas Berggruen Holdings GmbH beschlossen, den Mietvertrag nicht zu verlängern und den Pavillon ab Oktober 2018 dem Café Moskau und deren BetreiberInnen an die Seite zu stellen". Dies sei ihnen kommentarlos mitgeteilt worden. Die Holding sei nicht gesprächsbereit.