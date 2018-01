Das Barberini-Museum in Potsdam präsentiert im kommenden Jahr eine Ausstellung zum Spätwerk Pablo Picassos. Gezeigt werden Arbeiten aus der Sammlung seiner zweiten Ehefrau Jacqueline, wie das Museum am Donnerstag mitteilte. Zahlreiche Werke seien zum ersten Mal in Deutschland zu sehen.

Picasso habe mit seiner Malerei, Skulptur, Grafik und Keramik neue Maßstäbe gesetzt, hieß es. Weniger bekannt seien Werke aus seinen letzten beiden Jahrzehnten. Die Schau vom 9. März bis 16. Juni 2019 solle zeigen, wie innovativ Picasso auch in seinen letzten Jahren geblieben sei.