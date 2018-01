Die Schau beschäftigt sich mit Motiven des Theaters, Zirkus und Varietés, die Beckman dem Museum zufolge oft gemalt hat. Im Mittelpunkt der Ausstellung steht demnach das Schauspieler-Triptychon aus dem Fogg Art Museum der Harvard-Universität in den USA. Hinzu kämen Selbstportraits, in denen sich Beckmann als Clown oder Artist präsentiere.

Unter dem Titel "Welttheater" gibt das Potsdamer Museum Barberini vom 24. Februar an Einblick in das Werk von Max Beckmann. Das teilte das Haus am Montag mit.

Gezeigt werden mehr als hundert Leihgaben aus deutschen und internationalen Museen und Privatsammlungen. Die Ausstellung soll bis zum 10. Juni laufen. Der in Leipzig geborene Beckmann (1884-1950) gehört zu den wichtigsten Vertretern der Klassischen Moderne.

Parallel zu der Beckmann-Ausstellung zeigt das Museum Barberini Gemälde von Klaus Fußmann. Die Schau "Menschen und Landschaften" wird anlässlich des 80. Geburtstags von Fußmann gezeigt. Der 1938 im nordrhein-westfälischen Velbert geborene Maler lebt teilweise in Berlin und unterrichtete in den 60er Jahren an der Hochschule der Künste in Berlin.