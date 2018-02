Initiative will Gleichberechtigung von Frauen in Filmbranche

Aus "Pro Quote Regie" wird "Pro Quote Film"

Weibliche Medienschaffende haben sich am Mittwoch in Berlin zusammengeschlossen, um sich für eine Gleichberechtigung von Frauen in der deutschen Film- und Fernsehbranche einzusetzen. Frauen werden nach Angaben der neuen Initiative "Pro Quote Film" noch immer stark benachteiligt.

Nicht nur in der Regie, auch in allen anderen kreativen Schlüsselpositionen seien sie unterrepräsentiert, heißt es im Gründungsaufruf der Initiative. Seit 2014 setzen sich in der ehemaligen "Pro Quote Regie" ausschließlich Regisseurinnen für eine stärkere Berücksichtigung von Frauen in der Branche ein - mit dem neuen Namen weiten sie ihre Forderungen auf alle dort tätigen Frauen aus.

Zu den Gründerinnen gehören die Drehbuchautorin Dorothee Schön, die Schauspielerin Jasmin Tabatabai und Regisseurin Connie Walther.